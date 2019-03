Monaco, Sidibé : "C'est une grosse désillusion"

Djibril Sidibé n'a pas caché sa déception après le revers concédé face à Caen (0-1), ce dimanche.

A la surprise générale, a interrompu sa belle série en s'inclinant à domicile face à , lanterne rouge au coup d'envoi.

Djibril Sidibé a admis après la rencontre que son équipe n'avait aucune excuse.

"Un coup d'arrêt ? Oui, c'est une grosse désillusion. On avait à cœur de continuer sur cette série", a-t-il regretté dans des propos accordés à beIN Sports.

"On est tombé dans un faux rythme, et puis voilà, ils ont été réalistes. On a eu des occasions, mais on a manqué de réussite. On doit tous en faire plus, on a fait de très bons matchs contre de grosses équipes, comme , mais il faut se remettre en question, travailler et considérer tous les matchs comme des finales".

Pour rappel, l'ASM restait sur 7 matches consécutifs sans la moindre défaite. Le club de la Principauté occupe la 16ème place du classement.