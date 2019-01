Monaco : première pour Naldo face à Canet Roussillon en Coupe de France

Le défenseur brésilien, arrivé cette semaine sur le Rocher, va faire ses grands débuts en Coupe de France dès cette semaine.

Thierry Henry avait prévenu : il ne faudra pas attendre longtemps avant de voir Naldo en action.

Dès le match de Monaco contre Canet Roussillon, le géant Brésilien (1,98m) arrivé en provenance de Schalke 04 cette semaine aura l'occasion de se mettre dans le bain pour prendre ses marques avec ses nouveaux coéquipiers. Le défenseur central a bien été convoqué dans le groupe pour ce 32ème de finale de Coupe de France.

"C'est un défenseur de très haut niveau, d'expérience, apte tout de suite et qui est aussi capable de marquer des buts", a souligné Thierry Henry vendredi.

"J'ai vu jouer Hilton devant mes yeux et c'est un exemple que l'âge n'est pas le plus important. Ça fait deux entraînements, il parle déjà à tout le monde. Il a l'expérience et nous apporte une énergie positive. Il est important d'avoir des joueurs d'expérience qui nous rejoignent. Des leaders. Quel que soit le nom", a conclu l'entraîneur de l'ASM, qui attend beaucoup de sa recrue, tant sur le terrain qu'en dehors.