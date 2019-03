Monaco - Pour sa première titularisation, Vinicius soigne sa présentation

Titularisé pour la première fois en Ligue 1 face à Lille, Vinicius a inscrit un but plein de classe et d'adresse pour offrir la victoire à Monaco.

C'est un but qui, au delà de son importance pour qui s'éloigne encore un peu plus de la zone rouge, pourrait bien relancer aussi tout le haut du tableau. Alors Carlos Vinicius, titularisé pour la première fois vendredi soir face à , a mis les petits plats dans les grands. Idéalement placé dans la surface de réparation, l'attaquant brésilien a récupéré du bout du pied une frappe totalement manquée d'Aholou avant de mystifier Fonte d'un subtil coup du sombrero et de placer un plat du pied parfait pour tromper Maignan et ouvrir le score en fin de rencontre. Un premier but qui justifie presque déjà le recrutement d'un joueur au parcours atypique qui pourrait bien se faire une place grandissante en Principauté.

Il monte en puissance au fil des minutes

À chaque fois qu'il a eu l'occasion de jouer 20 minutes ou plus - ce qui n'est arrivé qu'à trois reprises depuis son arrivée au mois de janvier - Vinicius n'est pas passé inaperçu. Lors de son entrée face à Angers, le Brésilien avait provoqué un penalty. Face à , la vidéo avait annulé son premier but. En l'absence de Radamel Falcao, le grand attaquant a cette fois-ci fait honneur à sa première titularisation en inscrivant un but d'une importance capitale. "Cette fois j'ai attendu la confirmation de la VAR pour célébrer, plaisantait-il au micro de Canal+. C'est un but très important pour moi et pour l'équipe parce qu'il permet de prendre les 3 points ce soir".

Un but qui dépasse l'intérêt purement comptable pour Monaco. Le premier but de l'attaquant de 24 ans symbolise aussi le renouveau du club de la Principauté qui possède désormais une équipe compétitive et un banc de qualité. Grâce à son profil athlétique et puissant (1m90), Vinicius offre à Leonardo Jardim plusieurs options tactiques. Dans un rôle de pivot, le Brésilien donne de l'air aux siens lorsqu'ils ne parviennent pas à déployer leur jeu. Face à Lille, où les séquences de domination se trouvaient plus du côté des Dogues, Vinicius a souvent permis de faire remonter le bloc en exploitant de longs ballons dos au jeu ou en imposant une présence dans la surface adverse qui a fini par payer.

Pourrait-il, à l'avenir, redistribuer les cartes de l'attaque ? L'hypothèse n'est pas à exclure compte tenu des aspirations tactiques de Leonardo Jardim qui se plait à associer deux attaquants de pointe. Radamel Falcao, qui peine parfois à évoluer seul en pointe même en présence d'un soutien comme Golovin, pourrait en bénéficier. Et puisque Vinicius célèbre ses buts à la manière de Kylian Mbappé (les bras croisés de part et d'autre du torse), une association avec Falcao pourrait aussi raviver de bons souvenirs sur le Rocher.