Monaco - Philippe Clément : "Les joueurs y ont moins cru après le but"

Battus 2-0 la semaine passée au Portugal, les Monégasques savaient ce qu'ils avaient à faire lors de la manche retour face à Braga. Malheureusement, un but encaissé bien tro tôt et un manque criant d'inspiration dans le jeu auront causé leur élimination.

"Pour remonter deux buts, il faut marquer en premier"

Une sortie déplorée par Philippe Clément après la rencontre. "La motivation était là. Mais les joueurs y ont moins cru après le but. On avait l'opportunité pour faire plus. Pour remonter deux buts, il faut marquer en premier", a regretté le technicien belge.

"La 2e mi-temps, cela a été avec des hauts et des bas. D'ailleurs, ce n'est pas bien que Maripan donne le plus de ballons dans la surface en 2e mi-temps.

"À chaque opportunité ratée, ça a été un coup sur la tête. C'est une leçon pour les jeunes joueurs. Il faut toujours se battre. On a manqué de créativité dans les derniers 30 mètres contre une équipe bien organisée."

"Je suis déçu des derniers matchs"

Eliminée de coupe de France et de Ligue Europa, l'AS Monaco a perdu gros depuis début mars et va désormais devoir batailler pour retourner en Europe la saison prochaine. Il faudra pour cela montrer davantage sur le terrain.

"Je suis déçu, comme tout le monde, des deux derniers matches. Tu peux tomber ou rebondir. Moi, je vais toujours rebondir pour les joueurs, l'équipe, le club. Ces jeunes joueurs ont reçu des coups les semaines passées. Cela peut être une bonne leçon", a poursuivi Clément.

L'article continue ci-dessous

"Ceux qui viennent demain (vendredi) à La Turbie avec l'intention de se battre dimanche (pour la réception du PSG en Ligue 1) feront une grande carrière. Je suis certain qu'ils le feront."

Le coach a également pointé du doigt les carences de son équipe dans le jeu : "On a manqué de créativité et de foi en nous. Cela doit revenir. On doit forcer les choses. Ce sont des choses importantes pour dimanche et la fin de saison.

"Tout est encore possible. Mais il faut réagir. Pas uniquement contre le PSG, mais lors des 10 finales. Ces joueurs ont prouvé les mois passés qu'ils peuvent faire beaucoup de bonnes choses. Mais ils vivent avec la déception dans les têtes. Il faut réagir, être agressif, solidaire."