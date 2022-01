Monaco : Philippe Clément déjà ambitieux lors de sa présentation

Nommé entraîneur de Monaco en début de semaine, Philippe Clément était présenté à la presse ce mercredi. L'occasion pour l'ancien boss de Bruges d'en dire plus sur ses ambitions en Ligue 1.

"C'est important de créer une famille avec les joueurs. Dans le monde actuel c'est plus difficile qu'il y a 10 ou 20 ans car les joueurs sont plus individuels mais c'est intéressant de créer cela", a-t-il tout d'abord détaillé concernant son management.

"Cela reste une passion d'entraîner. Sur la pression, je l'ai eue à Bruges après le titre à Genk. Il fallait être champion et on a réussi à l'être. L'année suivante aussi car on a fait le doublé et c'était la première ou la deuxième fois en cent ans. J'aime ce genre de pression car elle n'est pas négative. C'est une pression car les gens veulent gagner des choses, c'est intéressant et j'aime cela."

Le nouveu technicien monégasque s'est également exprimé sur l'effectif qu'il aura à sa disposition : "On était au match de Coupe de France, c'était intéressant de voir les jeunes joueurs qui jouent peu avec l'équipe. J'ai vu une équipe avec une bonne mentalité, ce n'est pas facile contre une équipe plus faible et avec beaucoup d'absents", a-t-il assuré avant d'évoquer le style de jeu qu'il compte mettre en place dans son nouveau club.

"Il faut s'adapter aux qualités des joueurs. Mais je veux une équipe qui domine, qui jou offensif et avec de l'engagement et de l'envie. J'ai joué avec des systèmes différents par le passé mais toujours avec l'idée d'être dominant."

Enfin, le Belge s'est réjoui de pouvoir découvrir le championnat de France. "J'ai beaucoup suivi ces matchs. On a aussi joue deux fois contre le PSG donc j'ai vu beaucoup de match de ce championnat.

"Comme entraîneur, on travaille beaucoup avec les recruteurs et il y a beaucoup de joueurs intéressants en France qui peuvent jouer en Belgique. C'est un championnat avec beaucoup de physique et d'engagement. Ce n'est pas très différent de la Belgique mais le niveau est plus haut."