Monaco : Paul Mitchell réitère sa confiance en Philippe Clément

Quelques mois seulement après son arrivée à Monaco, il n'est pas question de voir Philippe Clément quitter ses fonctions, malgré les difficultés actuelles de l'équipe.

"J'ai une totale confiance en Philippe Clément"

Inconstant, le club de la Principauté ne parvient pas à revenir pleinement dans la course au podium, alors que la défaite à Braga lors du match aller remet fortement en question l'avenir de l'équipe en Ligue Europa.

Interrogé par Nice Matin, le directeur sportif Paul Mitchell a toutefois renouvelé sa confiance envers son entraîneur, appelant à la patience.

"J'ai une totale confiance en Philippe Clément. C'est un gagnant, un coach extrêmement studieux et travailleur. Il était encore là à 21h, hier, quand j'ai quitté le centre d'entraînement. Il est le premier à arriver et le dernier à partir", a-t-il insisté.

"C'est un super entraîneur. Il a aussi déjà montré qu'il savait faire progresser les jeunes.

"On doit être patients et lui donner du temps. Le dernier entraîneur (Niko Kovac), on lui avait accordé notre soutien pendant seize mois, a commenté le directeur sportif. Philippe a besoin de la même chose. Il sera un grand investissement dans les prochaines saisons pour le club."

L'article continue ci-dessous

"Je suis arrivé en disant que c'était un projet de long terme"

Paul Mitchell affirme également qu'il faudra du temps avant de pouvoir juger l'évolution du club.

"Quand je suis arrivé au club, j'avais dit que c'était un projet de long terme. J'avais été très clair sur le fait que si on perdait des matchs, il faudrait perdre d'une certaine manière", a-t-il poursuivi.

"Je n'ai jamais ressenti autant d'énergie que dans ce projet. J'ai joué longtemps au football. J'ai vu les bonnes choses et les difficultés de ce sport. Un travail sur le long terme est la voie du succès. Je n'ai jamais eu aussi faim."