Monaco : Oleg Petrov pour succéder à Vadim Vasilyev ?

Selon les informations de L'Equipe, le Russe Oleg Petrov devrait être le successeur de Vadim Vasilyev à l'AS Monaco.

C'est peut-être en tribunes qu'il faudra chercher pour trouver l'attraction du match entre l'AS Monaco et le FC Nantes, ce samedi soir (20 heures). Oleg Petrov y est attendu pour assister à la rencontre. Ce dirigeant russe devrait être le successeur de Vadim Vasilyev, dont la mission s'est brutalement arrêtée dans la journée de jeudi, au coeur d'une saison chaotique.

Oleg Petrov, dirigeant russe âgé de 55 ans, possède un CV bien rempli, avec notamment un diplôme d'interprète et d'économie. Polyglotte et fin négociateur, il bénéficie d'expériences dans des domaines divers au sein de multinationales comme Philips, ainsi que dans des entreprises d'engrais. Dmitri Rybolovlev ne changerait donc pas de formule pour cette nouvelle ère. Le propriétaire de l'AS Monaco devrait s'appuyer sur un homme d'affaires présentant plusieurs similitudes avec Vadim Vasilyev.

Ce dernier avait été le garant de la réussite de l'AS Monaco dans l'opérationnel ces dernières années, avec de multiples talents dénichés en France et dans le monde, et des reventes toutes aussi nombreuses pour assurer le modèle défini par son propriétaire. Le point d'orgue de cette stratégié reste la saison 2016-17, l'une des plus belles de l'histoire du club, conclue par un titre de champion de France au nez et à la barbe du PSG de QSI. Petrov, qui ne travaillait pas dans le monde du football mais est passionné par le ballon rond, devrait reprendre ce modèle. Selon RMC, le dirigeant s'est déjà rendu au Stade Louis-II à plusieurs reprises dans un passé récent.

Pour rappel, l'AS Monaco avait annoncé le départ de Vadim Vasilyev via un communiqué officiel de son propriétaire. "Pendant les six années au cours desquelles Vadim Vasilyev a travaillé à l’AS Monaco nous avons parcouru, ensemble, un long chemin. Nous avons connu de nombreux succès : notre équipe est montée sur le podium de la Ligue 1 cinq fois, pour la première fois depuis 17 ans le Club a remporté le championnat de France, et a accédé aux demi-finales de la Ligue des Champions. Cependant, des erreurs importantes ont été commises l’année dernière, ce qui nous a menés aux pires résultats sportifs que le club ait connus depuis sept ans", avait-il indiqué.

Vadim Vasilyev s'était aussi fendu d'un message. "Je tiens à remercier le Président Dmitry Rybolovlev qui m’a permis de diriger l’AS Monaco et de vivre cette expérience exceptionnelle, si riche en émotions. Durant ce temps, j’ai fait tout mon possible pour permettre au Club d’obtenir des résultats en adéquation avec nos ambitions. Malgré les derniers mois difficiles, je suis fier du bilan présenté à la fin de ces six années intenses. J’aimerais remercier SAS le Prince Albert II pour son soutien (...) J’ai une pensée pour tous les supporters du Club, avec qui j’ai partagé de très beaux moments. Aujourd’hui c’est avec une très forte émotion que je quitte ma fonction de vice-président et directeur général du club. Pour finir je voudrais adresser tous mes encouragements à Leonardo, bien sûr, mais aussi à toute l’équipe. Je suis convaincu que le groupe est sur la bonne voie et que la fin de saison permettra aux joueurs de montrer toutes leurs qualités pour sauver ce merveilleux club".