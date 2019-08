Monaco-OL : live streaming, chaîne TV, compositions et avant-match

Monaco accueille l'OL pour le lever de rideau de cette saison 2019-20 de Ligue 1, ce vendredi (20-45). Retrouvez les infos essentielles de ce choc.

L'Olympique Lyonnais se déplace à ce vendredi (20h45) pour le compte de la 1ère journée de . Un choc alléchant en guise de lever de rideau pour lancer une saison que tous les amoureux de football espèrent palpitante. Goal vous propose un récapitulatif complet avant le coup d'envoi.

Match Monaco- Date Vendredi 9 août 2019 Coup d'envoi 20h45

Chaîne TV, live streaming : comment regarder le match ?

Monaco-Lyon sera diffusé en exclusivité sur Canal +.

Chaîne TV Streaming Canal + MyCanal

Compositions et infos d'équipes

Position Le groupe de Monaco Gardiens Lecomte, Benaglio Défenseurs Aguilar, Badiashile, Ballo-Touré, Glik, Henrichs, Jemerson, Naldo, Panzo Milieux Bastiao Dias, Boschilia, Chadli, Fàbregas, Rony Lopes, Gelson Martins, A.Traoré Attaquants Foster, Sylla

La compo probable de l'AS Monaco : Lecomte - Aguilar, Jemerson, Panzo, Ballo-Touré - Fabregas, Henrichs, Traoré - Gelson, Foster, Lopes.

Principaux absents : Falcao, Golovine, Keita Balde (suspendus), Jovetic, Geubbels, Subasic, Pellegri (blessés).

Position Le groupe de Lyon Gardiens Lopes, Tatarusanu Défenseurs Rafael, Koné, Denayer, Marcelo, Andersen, Tete, Dubois Milieux Aouar, Diop, Lucas, Mendes, Tousart Attaquants Terrier, Depay, Traoré, Dembélé, Cornet

La compo probable de l'Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Andersen, Denayer, Koné - Tousart, Thiago Mendes, Aouar - B. Traoré, M. Dembélé, Memphis.

Principal absent : Marçal (blessé).

Les citations importantes

Leonardo Jardim (entraîneur de l'AS Monaco) : "Lyon ? C’est le troisième du dernier championnat, une grosse équipe qui a toujours l’ambition de jouer les premières places ; ce ne sera pas facile mais comme toujours on fera le maximum pour gagner ce match (...) On a besoin de plus de joueurs, pour pouvoir faire des changements en cours de match, où au moins deux changements concernant des offensifs, détaille-t-il, en quête "de bons joueurs, qui arrivent à marquer. On manque beaucoup d'efficacité. C'était l'un de nos gros problèmes l'année dernière".

Sylvinho (entraîneur de l'Olympique Lyonnais) : "Le début de saison est un bon moment, important, pour toutes les équipes, l'équipe va s'améliorer. Il y a de l'impatience pour tout le monde, et particulièrement pour moi bien sûr. Il y a de la joie à travailler, nous sommes dans l'euphorie et l'espoir (...) Je suis amoureux des systèmes, mais encore plus amoureux du football. J'aime voir les joueurs se déplacer, s’adapter aux nécessitées, et au besoin d’affronter l’adversaire. On peut jouer en 4-3-3, en 4-2-3-1 ou en 4-4-2. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura toujours une ligne de 4".

5 stats à retenir

Lyon n’a perdu aucun de ses 15 derniers matches d’ouverture en (12 victoires, 3 nuls), gardant sa cage inviolée lors de chacun des 7 derniers.

Monaco a achevé le précédent exercice de Ligue 1 à la 17e place avec le pire total de points de son histoire sous la victoire à 3 points (36). C’est 44 de moins que lors de la saison 2017/18 (80), et même 59 de moins qu’en 2016/17 (95), quand il avait été champion de .

Lyon est l’équipe qui a le plus tiré (672) et cadré (252) en Ligue 1 2018/19. Seuls (706) et (683) ont plus tiré que l’OL dans les 5 grands championnats européens la saison passée.

L'article continue ci-dessous

Monaco est l’équipe que la nouvelle recrue de Lyon Thiago Mendes a le plus affrontée sans jamais gagner en Ligue 1 : 3 matches, pour un nul et 2 défaites.

Le nouveau coach de Lyon Sylvinho va connaître son 1er match en tant qu’entraîneur principal. Il va ainsi devenir le 3e entraineur brésilien de l’histoire de la Ligue 1 après Ricardo (Paris, , Monaco) et Abel Braga (Marseille).

Avant-match

C'est avec une feuille blanche que l'AS Monaco aborde cette nouvelle campagne. Le club de la Principauté, qui reste sur une saison catastrophique, espère retrouver un niveau à la hauteur de son standing, mais son entrée en matière sera délicate puisque c'est l'Olympique Lyonnais qui se présente à Louis-II avec le costume de favori. Toujours bien armé, l'effectif du club rhodanien est néanmoins en quête de certitudes après une pré-saison contrastée. Suite au retour aux affaires de l'emblématiques Juninho, c'est un autre Brésilien, Sylvinho, qui a pris les commandes de l'équipe. L'OL ouvre donc un nouveau chapitre de son histoire. Pour sa première saison dans la peau d'un numéro 1, l'ancien joueur de souhaiterait imposer sa griffe dans une Ligue 1 de plus en plus ouverte aux techniciens étrangers. Vous l'attendiez avec impatience ? La Ligue 1 est de retour ! Et pour ceux qui n'en gardent pas une bonne image, ce lever de rideau pourrait bien vous surprendre...