Monaco - Niko Kovac : "Je sais que ça va tourner"

Déjà resté muet à deux reprises lors de ses deux derniers matches disputés toutes compétitions confondues, Monaco a de nouveau manqué d'allant offensif ce dimanche. Opposés au Stade de Reims, les hommes de Niko Kovac ont du se résoudre à partager les points sans marquer le moindre but face à ceux d'Oscar Garcia (0-0).

Onzième de Ligue 1, le club du Rocher, ultra ambitieux en début de saison, vit des heures compliquées, et voit ainsi les places européennes s'éloigner. Niko Kovac, l'entraîneur monégasque, n'était pourtant pas des plus remontés après ce match nul en Champagne, estimant que le vent tournera en renouvelant ce type de performances.

"Je crois en cette équipe, en ses capacités"

"Nous avons bien travaillé défensivement, car Reims n'a pas eu beaucoup d'occasions. On a fait un bon match pendant 75 minutes et on a mis la pression dans les 15 dernières, mais nous n'avons eu qu'une occasion à la fin du match (celle de Kevin Volland). On aurait voulu gagner le match, c'était notre ambition, mais avec une seule grosse opportunité, c'est difficile de s'imposer", a d'abord expliqué l'ancien technicien du Bayern Munich, qui sait son équipe capable d'inverser la tendance.

"Comme je dis toujours, si on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre, même si on n'est pas satisfait de ce seul point pris. En ce moment, c'est très difficile de se procurer des occasions et de marquer des buts, mais on doit continuer à y croire et avoir foi en nous. On retient le positif, notre solidité défensive", a-t-il ajouté.

"D'autre part, les autres équipes devant nous ne gagnent pas tous leurs matches et ça reste très serré. Avec 18 points, on est dans la moitié du tableau et tout peut vite changer. Je crois en cette équipe, en ses capacités et je sais que ça va tourner", a enfin analysé Niko Kovac. Pour l'heure, l'ASM est à la traîne et ne cesse de décevoir.