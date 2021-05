Monaco, Niko Kovac : "En finale, nous sommes les outsiders"

L'entraîneur de l'AS Monaco a rendu hommage à Rumilly Vallières et considère le PSG comme le grand favori de la finale.

Cette saison, Niko Kovac a souvent aimé mettre la pression sur ses adversaires. L'entraîneur de l'AS Monaco a eu un discours prudent tout au long de la saison, même quand le club de la Principauté était sur une très belle lancée en Ligue 1 et qu'il semblait pouvoir jouer le titre. Alors l'entraîneur croate ne vas pas renier sa manière d'aborder les choses, à quelques semaines de la fin de la saison. Ce jeudi, l'AS Monaco a tenu son rang contre Rumilly Vallières (5-1) en demi-finale de Coupe de France.

Rumilly a cru en l'exploit au moment de l'ouverture du score d'Alexi Peuget. Mais un csc de Bozon a plombé l'élan du dernier du monde amateur. Ensuite, Monaco a accéléré pour prendre les devants et enfoncer le clou, avec des buts de Tchouaméni, Ben Yedder, Fabregas et Golovine. En toute fin de match, l'AS Monaco s'est montré très classe avec son adversaire du soir en lui réservant une haie d'honneur pour les raccompagner au vestiaire sous les applaudissements.

En conférence de presse après la rencontre, Niko Kovac a tenu à rendre hommage à son adversaire du soir : "Avant toute chose, je souhaite féliciter Rumilly pour son parcours et son match. Ils ont vraiment bien joué, surtout en première période. On a pris ce but, et il était peut-être nécessaire pour nous, car nous sommes montés en puissance après. On est bien revenu dans le match, c'était mieux au niveau du rythme, et la victoire est méritée".

"Une préférence entre jouer la C1 ou gagner la Coupe de France ? Non (sourires)"

L'entraîneur de l'AS Monaco n'a pas craint un faux-pas, même quand son équipe était menée au score : "Est-ce que j'ai eu peur quand mon équipe était menée 1-0 ? Non, je ne dirais pas ça. Le but est arrivé assez tôt, il restait 70 minutes à jouer et nous avions eu trois opportunités avant. Il y avait beaucoup de rythme au début, après nous sommes montés en puissance et eux, à l'inverse, ont un peu baissé. Je n'ai pas eu peur, et j'ai confiance en mes joueurs".

Niko Kovac a mis la pression sur le PSG pour la finale et a botté en touche concernant son objectif principal pour la fin de la saison : "Une préférence entre jouer la C1 ou gagner la Coupe de France ? Non (sourires). On avait dit en début de saison qu'on voulait retrouver le succès, replacer Monaco tout en haut. On est déjà qualifié pour une Coupe d'Europe, c'est une bonne chose, et on a désormais une bonne opportunité de gagner un trophée. C'est une belle affiche, le PSG est une formidable équipe. Ils ont un avantage, ils ont plus de joueurs habitués à jouer des finales et gagner des trophées".

"Nous sommes les outsiders, mais nous pouvons toujours gagner, comme je l'avais fait avec Francfort (3-1 contre le Bayern en 2018). Jouer la finale de Coupe de France le mercredi c'est la dévaloriser ? Ce sont des temps difficiles pour tout le monde. J'ai vu dans d'autres pays, comme en Allemagne, que la finale se tient à une date avancée. Il faut l'accepter, et je pense que mon équipe est prête physiquement. Et nous aurons peut-être la chance de récupérer des forces, comme Sofiane (Diop), Jove (Jovetic), et Krépin (Diatta)", a conclu l'entraîneur de l'AS Monaco.