Monaco - Moreno : "Il faut être meilleurs dans ce qu'on peut contrôler"

L'entraîneur monégasque a mis l'accent sur le travail avant la réception d'Angers, plutôt que de commenter certains faits de jeu.

Incapable de gagner en championnat en 2020, reçoit Angers ce mardi (19h), trois jours après sa déconvenue de Nîmes, marquée par la double expulsion de Tiémoué Bakayoko et Gelson Martins.

"On a très bien défendu avec deux joueurs en moins, a estimé Robert Moreno ce lundi en conférence de presse à propos du match aux Costières. C'est ce qu'on doit faire : travailler avec cette attitude, avec ce moral pour gagner le match de demain (mardi). On doit être meilleurs avec le ballon et dans toutes les choses que l'on peut contrôler."

Interrogé sur l'incapacité de son équipe à enchaîner après les promesses aperçues dans le jeu au Parc des Princes, l'Espagnol a répondu : "Je ne sais pas. Il y a eu des erreurs, il y a toujours une autre équipe qui joue (en face). On a perdu contre , je pense que c'était bien en première mi-temps et après c'était moins bon. Je pense que contre Saint-Étienne on aurait mérité de gagner ou de faire match nul. Et après le match de cette semaine je ne peux pas commenter parce que jusqu'aux deux expulsions on été bien. On doit travailler encore plus et être encore meilleurs pour gagner."

"Impératif de gagner demain contre Angers ? Il faut gagner chaque match. Dès que vous ne gagnez pas on parle de crise. Mais parler de crise pour moi... Il y a une crise quand les joueurs ne veulent pas faire les efforts. Je suis sûr qu'avec notre moral et notre comportement, nous aurons beaucoup de victoires d'ici la fin du championnat."

"Gelson Martins ? Il s'est exclusé"

Le nouvel entraîneur monégasque est également revenu sur l'expulsion de Gelson Martins, qui pourrait être lourdement sanctionné après avoir poussé l'arbitre à Nîmes, avant d'évoquer la mauvaise passe de son équipe.

"Gelson Martins ? Il s'est excusé sur internet, auprès de ses coéquipiers, de moi. Il sait qu'il n'a pas bien fait, avec la pression d'un match. Tout ceux qui connaisent Gelson savent qu'il n'est pas comme ça. Il n'y a rien de plus à en dire.

"Je suis ici depuis un mois. Et quand tu joues tous les trois jours, c'est difficile avec le résultat qui fait tout. Mais pour moi, c'est un process normal et je suis sûr que l'équipe va bien faire jusqu'à la fin de saison. Thierry Henry ? C'est différent. Nous sommes des personnes différentes.

"Une révolte des joueurs ? Je pense que tous les joueurs veulent gagner. On a parlé, tous les joueurs sont dans le même bateau pour aider [l'équipe]. Je suis très tranquille avec ça, je les vois s'entraîner, ils veulent reprendre une série de victoires."

Après Angers, les coéquipiers de Wissam Ben Yedder se déplaceront à Amiens ce samedi (20h) pour tenter de se rapprocher des places européennes.