Monaco - Moreno : "Content du travail fait cette semaine"

L'entraîneur monégasque assure ne pas être inquiet malgré les mauvais résultats de son équipe, éliminée cette semaine en Coupe de France.

Après trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, se déplace à Nîmes ce samedi (20h) pour le compte de la 22e journée de . Pas inquiet des résultats de son équipe, Robert Moreno espère que cette fois le jeu développé se matérialisera au tableau d'affichage.

"L'unique chose que je peux changer, c'est la finition et se créer plus d'occasions. On a eu 63 % de possession, 52 % de duels remportés, douze tirs, cinq cadrés, Saint-Etienne a eu deux tirs et 50 % d'efficacité", a-t-il énuméré après l'élimination contre les Verts en .

"Les statistiques sont bonnes, pour moi c'est important. Je pense qu'on a bien fait ce que je peux contrôler. Si on marque sur l'occasion de Ben Yedder, sur la frappe de Golovine ou de Jovetic, on gagne. On doit travailler pour ne pas prendre de buts."

L'Espagnol a également assuré qu'il était satisfait du contenu des séances d'entraînement de ses joueurs : "Je veux bien sûr toujours gagner mais je serais inquiet si les joueurs ne faisaient rien de ce que je demande. Je suis content du travail qu'on a fait cette semaine. Mais oui, tout le monde veut gagner, et je suis sûr qu'on commencera à changer samedi."

"Je veux deux joueurs à chaque poste"

Enfin, le nouvel entraîneur de la Principauté s'est livré sur le mercato, alors que le club a enregistré les arrivées d'Aurélien Tchouaméni (Bordeaux) et Youssouf Fofana (Strasbourg). "Ce qu'ils vont apporter ? De la concurrence.

"Je veux deux joueurs à chaque poste. Si on veut être une grande équipe, on doit avoir de grands joueurs et de la concurrence. Après, c'est à moi de choisir. Je veux un mélange, de joueurs expérimentés et de jeunes qui peuvent avoir l'opportunité de jouer et de grandir avec l'équipe."