Monaco-Lyon (2-0) - La statistique alarmante de Memphis Depay sur les penalties

L'attaquant néerlandais, qui a manqué un penalty face à Monaco (2-0), a confirmé sa difficulté dans cet exercice.

Si l'on devait ressortir un atout dans la palette de Memphis Depay, ce serait certainement sa qualité de pied. Mais le Néerlandais n'est vraiment pas à son aise dans l'art des penalties depuis le début de sa carrière, preuve que cet exercice est également psychologique.

Ce dimanche soir, Depay a encore manqué sa tentative, cette fois-ci face à Subasic, à la 70ème minute de jeu, lors du choc entre Monaco et Lyon remporté par le club de la Principauté (2-0).

Mais il ne s'agit pas de son premier échec puisque Depay avait raté ses 2 derniers penalties en Ligue 1 (hors cadre contre Lille le 1er décembre 2018 et tir arrêté contre Monaco ce soir), après avoir transformé ses 2 premiers dans l’élite. Au total, l'attaquant néerlandais n'a converti que 4 tentatives sur 11 dans cet exercice.

Et au passage, l'échec de ce dimanche soir prolonge sa période de disette, qui s'étend à 1378 minutes de jeu toutes compétitions confondues. Quoiqu'il en soit, Jean-Michel Aulas n'a visiblement pas apprécié cette sortie puisque le président lyonnais n'a pas hésité à pointer du doigt ses joueurs sur Twitter. Et s'il ne les a pas nommés, il y a fort à parier que Memphis Depay soit visé vu son statut. "Ce match contre Monaco nous montre tout le chemin à parcourir pour atteindre tous nos objectifs. Certains joueurs sont très au dessous de leur potentiel, ceux qui pensent pouvoir réaliser de gros transferts en fin d’année se trompent il faut moins parler et donner beaucoup plus" , a lâché le dirigeant.

Dans cette soirée inquiétante côté lyonnais, Depay peut au moins se consoler en constatant qu'il était face au spécialiste en la matière. Danijel Subasic a en effet arrêté 8 penalties depuis ses débuts en Ligue 1 en 2013/14, seul Benoît Costil (10) fait mieux sur cette période, selon les statistiques Opta.