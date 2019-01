Monaco - Les recrues Fabregas, Naldo, Ballo-Touré et Vainqueur pas qualifiées pour le derby contre Nice

Thierry Henry devra composer sans ses recrues hivernales, pas qualifiées pour le derby de demain contre Nice.

Les recrues monégsques arrivées depuis le début du mois de janvier ne pourront pas participer au derby, demain soir contre Nice au stade Louis-II. Ce match reporté compte en effet pour la 17e journée de Ligue 1, ce qui interdit à tout joueur pas sous contrat à la date initiale de participer au match.

Cesc Fabregas, Fodé Ballo-Touré, Naldo et William Vainqueur, arrivés sur le Rocher depuis, ne sont donc pas dans le groupe monégasque. Un certain problème pour une équipe qui n'a toujours pas gagné le moindre match à domicile cette saison en championnat.

Falcao absent, Sidibé de retour

Un casse-tête de plus pour Thierry Henry, qui devra également faire sans Danijel Subasic toujours pas remis et certainement sans son buteur vedette Radamel Falcao, incertain. En revanche, Djibril Sidibé s'est entraîné normalement et est présent dans le groupe.