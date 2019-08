Monaco, Lecomte : "Tout le monde est déjà en alerte"

Benjamin Lecomte, le nouveau gardien de l’AS Monaco, estime que ce n’est pas si mal de se prendre les pieds dans le tapis d’entrée en Ligue 1.

a mal entamé son parcours en . Au bout de deux journées, les Monégasques sont lanternes rouges, avec deux défaites essuyées en autant de matches. Une entame à l’envers qui convoque inévitablement les souvenirs de la saison passée et des mois compliqués qu’a traversés le club avant de se maintenir in-extremis.

Benjamin Lecomte, le gardien de l’équipe, ne faisait pas partie de l’équipe en 2018/19. Cependant, l’ancien montpélliérain mesure déjà parfaitement l’état d’urgence qu’il y a du côté de Louis II. Pour lui, c’est même une aubaine de se faire corriger en début de l’exercice afin d’avoir le temps nécessaire pour rebondir.

L'article continue ci-dessous

« C'est presque mieux de commencer comme ça parce que ça permet à tout le monde d'être tout de suite en alerte, plutôt que de trop bien commencer et de se casser la gueule en plein milieu de la saison, a-t-il déclaré dans un entretien à L’Equipe. Je préfère qu'on commence difficilement et qu'une fois rodés on enchaîne. Ce que j'adore, c'est quand on vous dit : « Bon, on s'était trompés ». J'espère qu'à la fin, quand on aura fait une belle saison, on nous dira : « On s'était trompés sur vous. »

Lecomte reconnait que l’ASM est dans le dur, mais il estime aussi que l’atmosphère de crise est accentuée par les critiques extérieures : « Les fantômes de la saison passée, on nous les fait beaucoup ressentir de l'extérieur. Je le redis : il y a beaucoup de qualité dans le groupe, mais il n'y a pas encore cette équipe. L'équipe n'est même pas terminée. En plus de ça s'ajoutent des cartons rouges, donc l'équipe ne peut pas se mettre en place. C'est un début de saison très compliqué. Mais, une fois que ça va se lancer, ça sera vraiment top ».

Malgré le retard accusé après deux journées et le contenu peu reluisant qui a été proposé, Lecomte a bon espoir de voir l’ASM retrouver le haut du tableau et atteindre ses objectifs cette saison : « Paris n'a qu'une victoire... On est comme tout le monde : on a envie de savoir quel est notre groupe pour avancer et travailler tous ensemble. Si les Anglais ont réduit la durée du mercato, ce n'est pas pour rien. Je passe un petit message : est-ce que les autres championnats vont faire la même chose ? Ce serait plus facile pour tout le monde, pour les joueurs et pour les clubs. »