Monaco, Kovac : "Terminer le travail de la saison dernière en se qualifiant pour la C1"

L'entraîneur de l'AS Monaco est conscient que ce sera compliqué d'accéder à la phase de poules de la Ligue des champions.

Troisième de Ligue 1 la saison dernière, l'AS Monaco a encore deux marches à franchir pour atteindre la phase de poules de la Ligue des champions. La première d'entre elles se nomme le Sparta Prague. Et depuis ce lundi, l'ASM sait qu'en cas de qualification contre la formation tchèque, elle devra faire face au vainqueur de la confrontation entre Genk et le Shakhtar Donetsk. Autant dire que c'est loin d'être gagné pour Monaco, d'autant plus que ce format de qualification n'a que très peu réussi aux équipes françaises ces dernières saisons.

En conférence de presse ce lundi, Niko Kovac a avoué que ce ne serait pas si simple pour l'AS Monaco d'atteindre la phase de poules de la Ligue des champions : "Ce n’est pas facile de passer. Un seul club français sur cinq s’est qualifié dans ces conditions, avec deux tours de qualifications. Cela paraît plus abordable pour nous, vu de la France, mais je peux vous dire que tout le monde veut jouer la Ligue des champions".

"Nous savons que nous affronterons Genk ou le Shakhtar Donetsk si nous passons ce premier tour. Vous avez besoin d’un brin chance pour vous qualifier pour la phase de groupes dans ces conditions, c’est normal. Pour l’instant nous n’avons pas encore de qualification directe pour le troisième de Ligue 1. Nous sommes là pour relever ce défi. Nous savons que ce ne sera pas facile, mais nous allons faire de notre mieux", a ajouté le technicien croate.

"Nous voulons faire aussi bien que la saison dernière et nous qualifier pour la C1"

Niko Kovac a évoqué la situation physique de Wissam Ben Yedder et Kevin Volland : "Effectivement Wissam et Kevin sont arrivés tard avec nous en raison de l’Euro, ils ont repris il y a dix jours seulement. Donc nous avons adapté leur programme. Nous devons trouver le bon équilibre pour optimiser leur retour à la compétition, et adapter la charge de travail. Je ne pense pas qu’ils auront 90 minutes dans les jambes, mais ils seront disponibles pour le match contre le Sparta. Nous nous nous adaptons, comme pour le retour de Golo. Nous sommes très bien préparés je pense. Nous avons des ambitions qui sont très claires, faire aussi bien que la saison dernière et tenter de nous qualifier pour la Ligue des Champions. Demain est la première étape, face au Sparta Prague".

L'ancien entraîneur du Bayern a affiché les ambitions pour la saison à venir : "Est-ce la saison de la confirmation ? C’est une très bonne question. (sourire) De mon point de vue, c’est encore plus difficile de maintenir un certain niveau de jeu, que de l’atteindre. C’est une situation différente, nos jeunes joueurs ont besoin de progresser encore, de travailler encore plus. Si nous maintenons le niveau de la saison passée, ce ne sera pas suffisant, peut-être qu’une équipe nous passera devant. Il faut peut-être atteindre un step supplémentaire, montrer davantage de qualités encore, si l’on veut avoir les mêmes résultats. Cette équipe a du potentiel, mais elle doit travailler encore plus dur que la saison dernière pour accrocher le top 3".

"Nous croyons en les qualités de nos joueurs. Nous savons que nous avons beaucoup de jeunes joueurs, et que parfois vous passez par plusieurs phases, des hauts et des bas. Mon rôle de coach est de réduire au maximum ces phases. Je ne sens pas quelque chose de négatif. Parfois en tant que coach vous sentez qu’il y a un peu de relâchement, mais ce n’est pas le cas selon moi. Quand nous voyons que nous devons pousser nos joueurs, nous le faisons. Mais je suis très positif et optimiste sur le fait que nous pouvons atteindre nos objectifs", a conclu Niko Kovac.