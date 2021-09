Monaco - Kovac : "Poursuivre notre bonne série"

Niko Kovac a félicité ses hommes pour leur récent regain de forme, mais il veut une confirmation sur la durée.

L’AS Monaco vient d’enchainer deux victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Une première début le début de la saison. Après l’avoir emporté contre l’ASSE à domicile (3-1), les Monégasques ont disposé de Clermont Foot à l’extérieur ce dimanche. Un redressement qui a bien sûr plu à son coach, Niko Kovac.

Après la rencontre contre les promus, le technicien croate à féliciter ses hommes, tout en leur demandant de ne pas se relâcher et confirmer dès jeudi en coupe d’Europe. « C’était très important de l’emporter. Une semaine importante se profile avec un déplacement à la Real Sociedad et la réception de Bordeaux. Nous voulons poursuivre cette série et continuer à gagner », a-t-il déclaré.

L'article continue ci-dessous

« Une deuxième période meilleure dans l’état d’esprit »

Pour ce qui est de la rencontre en elle-même, Kovac a indiqué : « Je dirais que nous avons réussi à marquer le premier but sur une action que nous avons l’habitude de réaliser, même si je n’étais pas totalement satisfait à ce moment du match de l’état d’esprit et de l’attitude. La deuxième période a été beaucoup mieux en termes de jeu et d’état d’esprit. »

Appelé à expliquer plus en détails le retard à l’allumage des siens, l’ex-coach du Bayern a lâché : « Je pense que nous n’étions pas assez compacts. Clermont a eu des opportunités et aurait pu réaliser le break mais nous sommes restés dans le match. Après cela, nous nous sommes créés des occasions notamment par Gelson. Nous avons ensuite rectifié le tir en deuxième période et nos remplaçants ont fini le travail. C’est cet AS Monaco que nous aimons voir avec des remplaçants capables de faire des différences à l’image de la saison dernière ».

Enfin, avant de s’éclipser, Kovac a aussi tenu à adresser quelques mots aux supporters, venus soutenir l’équipe en nombre malgré le contexte très compliqué du moment. « Cela fait plaisir de voir autant de supporters pour nous soutenir. On m’avait dit la saison dernière que nos supporters étaient partout en France. Les joueurs ont communié et célébré cette victoire avec eux à la fin du match. Nous avons besoin d’eux. Le fait qu’ils soient derrière nous est une valeur ajoutée », a-t-il conclu.