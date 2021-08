Monaco, Kovac : "Penser au Shakhtar ? Tous les matches sont importants en Ligue 1"

L'entraîneur de l'AS Monaco n'envisage pas de faire un turnover contre Lorient et sait que ce sera un match plus compliqué qu'il n'y paraît.

Tenu en échec face au FC Nantes le week-end dernier, l'AS Monaco va vouloir repartir de l'avant face à Lorient. Le club de la principauté ne devra pas faire l'erreur de déjà penser au match de Ligue des champions face au Shakhtar Donetsk, qui sera très important pour la suite de la saison monégasque. En conférence de presse, Niko Kovac a rappelé une nouvelle fois l'importance de chaque match de championnat et ne veut pas entendre parler d'un turnover face à Lorient pour se réserver avant le choc face au Shakhtar.

"Comme je l’ai dit plusieurs fois, je fonctionne par étape. Et Lorient est la première étape. La saison dernière, cela avait été deux rencontres difficiles face à cette équipe. Il faudra donc être en forme. Je changerai certainement quelques joueurs selon les états de forme de chacun mais je ne regarde pas encore le Shakhtar. Je préfère me concentrer sur Lorient car tous les matches en Ligue 1 sont importants. Nous avons besoin d’un bon résultat et de gagner", a expliqué Niko Kovac.

"C’est vrai que beaucoup d’équipes jouent à cinq derrière. Ces formations sont concentrées à défendre très bien et à procéder en contre comme Nantes ou Lorient. Lorient est une bonne équipe en contre et sur coup de pied arrêté. On en est conscients. Il faudra faire face à cela. On donnera les bons outils aux joueurs afin de trouver des solutions face à des équipes évoluant en bloc bas", a ajouté l'entraîneur de l'AS Monaco.

"On aime jouer tous les trois jours"

Niko Kovac est conscient que la saison de l'AS Monaco sera chargée avec des matches tous les trois jours, mais c'est une bonne chose selon lui : "Nous avons beaucoup travaillé pour jouer tous les 3 jours. La saison dernière, on a pu bien travailler les principes de jeu. Cette année, il y a moins de temps pour cela mais les nouveaux joueurs ont pris du rythme. On aime jouer tous les trois jours car on aime voyager, jouer dans de magnifiques enceintes et jouer des rencontres à enjeu. C’est pourquoi on fait ce métier".

L'article continue ci-dessous

"La récupération est très importante. On met en place un protocole afin que les joueurs puissent bien récupérer entre les rencontres. Cela passe par une bonne alimentation et une bonne hydratation. Les joueurs doivent également bien dormir. Il y a beaucoup de jeunes joueurs dans notre effectif qui n’ont pas l’expérience pour cela. On doit alors les conseiller pour qu’il reste en bonne forme", a ajouté l'entraîneur croate de l'ASM.

Niko Kovac a encensé Sofiane Diop et donné des nouvelles d'Aleksandr Golovin : "Sofiane Diop est capable de jouer dans trois positions et fait du très bon travail. Il doit néanmoins encore travailler dur pour poursuivre son développement. Son début de saison est très positif et il est bien revenu après sa petite blessure à la cheville. Avec l’enchaînement des matchs, il y aura beaucoup de turnover à l’image de Lille la saison dernière pour donner du temps de jeu à tout l’effectif".

"Aleksandr est en bonne forme et sera disponible face à Lorient. Il est important d’effectuer des changements pendant la rencontre. Il y a une différence lorsqu’un joueur joue 60 ou 90 minutes. J’ai besoin de donner du temps de jeu à tous les joueurs et leur permettre de bien récupérer", a conclu l'entraîneur de l'AS Monaco.