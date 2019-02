Monaco : Kappa nouvel équipementier pour l’ASM

À partir de la saison prochaine, les différentes équipes de l’AS Monaco seront équipées par Kappa, qui succédera ainsi à Nike.

Retour aux sources pour l’AS Monaco ! Alors que le contrat liant le club princier à l’équipementier américain Nike prend fin en juin prochain, Kappa a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle s’apprêtait à reprendre le flambeau. Pour l’instant, l’état-major monégasque n’a encore rien confirmé, mais la vidéo publiée par la marque italienne ne laisse pas vraiment la place au doute…

Dans la vidéo publiée ce mercredi sur les réseaux sociaux, on retrouve deux personnes habillées avec la collection lifestyle de Kappa, et des messages tels que "On revient" ou "À venir, juillet 2019" apparaissent au fur et à mesure que la ville de Monaco et le Stade Louis-II deviennent reconnaissables.

Si nous parlons de retour aux sources, c’est bien parce que Kappa a déjà été l’équipementier de l’ASM par le passé. L’histoire d’amour avait duré trois petites saisons, entre 1998 et 2001. Mais les tuniques produites par l’équipementier italien étaient rentrées dans l’histoire en raison des grands espoirs présents à l’époque : notamment Thierry Henry, David Trezeguet ou encore Ludovic Giuly.

Comme expliqué plus haut, Kappa succède ainsi à Nike, qui équipait le club de la Principauté depuis la saison 2014-2015.