Monaco - Jemerson : "Le maintien est présent dans nos pensées au quotidien"

Monaco se déplace à Nîmes ce samedi (20h) avec la nécessité de faire un résultat pour prendre ses distances avec Caen, 18e et barragiste.

n'a plus gagné en Ligue depuis près de deux mois. C'était le 15 mars dernier à (1-0) grâce à un but dans les arrêts de jeu de Vinicius. A trois journées de la fin du championnat, les hommes de Leonardo Jardim ne comptent que trois points d'avance sur , barragiste et qui reste sur deux succès en trois rencontres. Jemerson et ses coéquipiers ont donc absolument besoin de points pour assurer leur maintien, ce qui passe par un résultat ce samedi à Nîmes (20h).

"Le maintien est présent dans nos pensée au quotidien, a assuré le défenseur brésilien ce jeudi en conférence de presse. Mais on essaie de se concentrer sur nous-mêmes pour aller chercher les points nécessaires. C'est une situation difficile, on est tous déçus au sein du groupe, mais l'important c'est de relever la tête. On a un avantage de trois points et à nous de la garder pour remplir l'objectif."

"Nous avons besoin de faire des points rapidement"

En début de saison, rien ne prédestinait pourtant les Monégasques, vice-champions en titre, à jouer le maintien. "Dans le football rien n'arrive par hasard, assure encore Jemerson. Nous nous sommes mis dans cette situation et c'est à nous de tout faire pour nous en sortir."

Après ce déplacement périlleux dans le Gard, les coéquipiers de Radamel Falcao recevront Amiens avant de terminer par le derby de la Côte d'Azur à l'Allianz Riviera contre Nice lors de l'ultime journée. Un calendrier qui n'a rien d'évident pour un club en difficulté. "Les joueurs sont convaincus de la situation de risque dans laquelle nous sommes, a pour sa part affirmé Leonardo Jardim. Nous avons besoin de faire des points rapidement."

"Toutes les défaites font mal. Il nous manque des points pour atteindre notre objectif. On a deux matches à l'extérieur mais cette saison, Monaco est meilleur à l'extérieur qu'à la maison. C'est la vie, le sport. Maintenant, il faut garder la tête froide. Tout sera difficile, on le sait très bien", avait-il déclaré après la défaite contre Saint-Etienne le week-end dernier (2-3).