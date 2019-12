Monaco, Jardim : "Pas besoin qu'on me rassure sur mon travail"

En conférence de presse, Leonardo Jardim a éludé les questions sur son avenir, à deux jours de la réception de Lille en Ligue 1.

s'est liurdement incliné mardi face à en (3-0) et retrouve les Dogues en lors du weekend. Leonardo Jardim n'est pourtant pas inquiet.

"J'ai déjà parlé de ça après le match. On n'était pas à notre niveau. On attend plus de nous. On doit donner une réponse samedi (20h45, en Ligue 1). Lille est une très bonne équipe (3e du Championnat). Elle enchaîne beaucoup de bons matches, elle gagne de la confiance. On a des ambitions. Ce sera un match équilibré. Les deux équipes oublieront la Coupe. Le Championnat, c'est le Championnat", a dit le cocach de l'ASM en conférence de presse avant d'être sondé sur son futur :

"Sincèrement, après vingt ans de job, je suis une personne qui n'a pas besoin toutes les semaines qu'on me rassure sur mon travail. Le patron m'a demandé de revenir. Je sers le club. On est dans la construction d'une nouvelle équipe. La vie d'un entraîneur, c'est de rester en première ligne. Je préfère que les critiques soient contre moi que contre mes joueurs. Laissons-les faire leur travail et démontrer leurs qualités. Je préfère être la cible", a ainsi confié le coach de l'ASM dans des propos relayés par l'Equipe.