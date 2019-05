Monaco, Jardim : "Il nous manque des points"

Leonardo Jardim, le coach de Monaco, est conscient que le maintien de son équipe n'est pas encore acquis.

Opposée à l'AS Saint-Etienne, l'ASM a manqué ce dimanche une belle opportunité de s'éloigner de la zone rouge. Au contraire, l'équipe princière s'en est même rapprochée en perdant 2-3 puisqu'elle ne compte que 3 points d'avance sur le barragiste.

La situation est délicate et Leonardo Jardim, l'entraineur de l'équipe, a admis qu'il y avait même urgence. "Toutes les défaites font mal. Il nous manque des points pour atteindre notre objectif. On a deux matches à l'extérieur mais cette saison, est meilleur à l'extérieur qu'à la maison. C'est la vie, le sport. Maintenant, il faut garder la tête froide. Tout sera difficile, on le sait très bien".

Concernant le match, le Portugais a reconnu que l'ASSE a donné beaucoup de fil à retordre aux siens, mais il a aussi souligné que sa formation n'a pas été gâtée par le sort : "Le match a basculé lorsque Glik met sa tête sur le poteau et que Naldo, à trois mètres, met au-dessus. Puis, il y a un contre son camp. Alors qu'on est seul et qu'il n'y a pas de danger. Passer à 1-1 alors qu'il peut y avoir 2-0, ça motive l'adversaire. En première mi-temps, on a joué compact. Le match était disputé. On a marqué. Mais on n'a pas été capables de mettre le deuxième. On a tenté le deuxième but à 1-1, on s'est fait contrer. Avec les joueurs de transition comme Khazri et Cabella, notre adversaire a fait mal".

Enfin, Jardim a aussi évoqué la sortie sur blessure de Subasic, le gardien titulaire. "Ce n'est pas la même blessure qu'à Paris. Peut-être est-ce de la compensation. Mais on a d'autres gardiens, même si je ne sais pas si Benaglio sera prêt".