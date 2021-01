Monaco - Jardim, Fabregas en garde des mauvais souvenirs

Lors d’une interview accordée à L’Équipe, Cesc Fabregas est revenu sur sa mauvaise entente avec Leonardo Jardim, ancien entraîneur de Monaco.

Cesc Fabregas a connu de drôles de débuts à . Recruté du côté de en janvier 2019 à la demande de Thierry Henry, l’Espagnol n’a passé que quelques semaines sur le Rocher… avant de voir son ancien coéquipier à être licencié de son poste d’entraîneur.

L’ASM a ensuite fait appel à un ancien pour redresser le navire, Leonardo Jardim, et ce serait un euphémisme de dire que Fabregas n’a que très peu goûté aux méthodes du technicien portugais, en opposition avec "son" football.

"J'ai eu du mal à comprendre comment on jouait ici"

"C'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal à comprendre comment on jouait ici. On a eu une période à mes débuts - je ne parle pas d'Henry, qui n'est resté que deux semaines - où, et je n'aime pas donner de nom, on n'était pas bien préparés, on ne faisait pas les choses comme on devait les faire", a déclaré le joueur formé au Barça lors d’une interview accordée à L’Équipe.

Plus d'équipes

"Moi, je devais courir sur cinquante ou soixante mètres, et ce n'est pas mon football. Je dois être avec des joueurs très proches de moi pour combiner, défendre ensemble", a conclu l’Espagnol. Avec Niko Kovac, qui a pris la succession de Robert Moreno (2019-2020), lequel en avait fait de même avec Jardim, Fabregas semble être à son aise.