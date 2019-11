Monaco, Jardim en veut à Slimani

Buteur au quart d’heure de jeu, l’attaquant algérien a ensuite été expulsé à la 67ème et son coach lui en veut.

Menés suite à l'ouverture du score d'Islam Slimani, les Bordelais sont parvenus à renverser le club du Rocher et à s'imposer devant leurs supporter ce dimanche.

Ballon d'Or - Pour Kylian Mbappé, Lionel Messi est le favori

L'article continue ci-dessous

L'international algérien a vécu une drôle de soirée, lui qui a été expulsé en seconde période après une main dans sa surface de réparation, concédant un pénalty que transformait sans broncher Nicolas De Préville pour le but de la victoire bordelaise (2-1, 69e).

Le coach monégasque n'a guère apprécié la performance du joueur algérien et l'a fait savoir devant les médias au terme du match :

« J’ai reproché à Slimani son manque de concentration. Mais pas que ça, le fait qu’il parle à l’arbitre, aux supporters, son manque de marquage. Il a inscrit un but mais sincèrement j’attends plus de lui, c’est important aussi le comportement et ce n’était pas un grand jour pour lui, », a tancé Leonardo Jardim en conférence de presse.