Monaco, Henry : "Le tour d'honneur de Fabregas à Chelsea ? Il le mérite"

Thierry Henry, le coach de l'AS Monaco, est resté évasif sur une arrivée éventuelle de Cesc Fabregas sur le Rocher cet hiver.

Thierry Henry était soulagé après la qualification de l'ASM en 16es de finale de la Coupe de France, décrochée ce dimanche face au Canet-Roussillon (1-0), club de N3. Il en a profité pour évoquer un sujet chaud de l'actualité monégasque : Cesc Fabregas.

"Je n'ai pas vu le match de Chelsea. S'il (Fabregas) a fait un tour d'honneur, c'est qu'il le mérite. Je ne peux pas vous en dire plus que cela. C'est toujours un joueur de Chelsea", a estimé Thierry Henry en conférence de presse au terme du match.

Henry en a profité pour évoquer une recrue avérée du club princier, Naldo : "Je ne suis pas là pour parler des joueurs. Mais j'ai toujours dit qu'il était plus facile d'apprendre dans la défaite. Il y avait beaucoup de jeunes, ils ont gagné, mais je le répète, c'est dans la défaite que l'on apprend. Même chose pour Naldo : c'est un leader, mais on essaie de jouer en équipe et je ne veux pas parler d'un joueur plus que d'un autre".