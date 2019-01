Monaco - Henry : "L'arrivée d'un attaquant ? C'est plus qu'important"

Après le match nul dans le derby azuréen contre Nice (1-1), Thierry Henry a répété sa volonté de se renforcer en attaque.

Mené au score par son voisin niçois, l'AS Monaco a obtenu un match nul sur sa pelouse, ce mercredi soir (1-1) .

Thierry Henry, qui retrouvait Patrick Vieira pour ce derby azuréen, est revenu sur le mercato en conférence de presse d'après-match. Et le technicien est clair : l'ASM doit recruter un attaquant cet hiver.

"Faire entrer Falcao et Jovetic était un pari. On jouait à 11 contre 10, il fallait mettre du monde dans la surface. C'est bien pour le futur qu'ils soient de retour. L'arrivée d'un attaquant ? C'est plus qu'important, vous avez vu les occasions qu'on s'est créé ces 3 derniers matches. On arrive pas à les mettre au fond, donc c'est plus qu'important".

Pour rappel, Vadim Vasilyev avait abordé ce feuilleton au moment de la présentation des premières recrues, ce mercredi, indiquant que l'ASM avait trouvé un accord avec Michy Batshuayi et Valence, mais pas avec Chelsea, pour l'arrivée du Belge.

"Nous sommes déjà très contents de notre mercato d'hiver. Un attaquant pourrait nous aider, pour l'instant nous n'en sommes pas là. Nous n'allons pas faire n'importe quoi, on regarde s'il peut y avoir une très belle opportunité. Batshuayi ? On est d'accord avec le joueur et avec Valence, pour l'instant ça bloque avec Chelsea. Ils sont plus sur un transfert pour le moment. Tout peut aller très vite dans le football mais pour l'instant a bloque".

Julien Quelen, au Stade Louis-II.