Monaco - Fabregas forfait contre le PSG

Monaco se déplacera au Parc des Princes ce dimanche (21h) avec plusieurs joueurs absents, dont le milieu de terrain espagnol.

se déplace à Paris ce dimanche dans le cadre de la 33e journée de (21h). Un match à l'issue duquel les Parisiens pourraient (enfin) être officiellement sacrés champions de , s'ils s'imposent. Et si Thomas Tuchel ne pourra pas compter sur l'ensemble de son effectif, c'est également le cas de Leonardo Jardim.

Touché au mollet contre Reims (1-1) la semaine passée, Cesc Fabregas est forfait. "Je ne sais pas combien de temps il restera en dehors de l'équipe", a commenté son entraîneur en conférence de presse, ce vendredi.

William Vainqueur, George-Kevin Nkoudou, Willem Geubbels ou encore Pietro Pellegri ne seront pas non plus du déplacement dans la capitale. Enfin, Stevan Jovetic devrait rapidement se faire opérer après sa rupture des ligaments croisés.

Pas de quoi rassurer Jardim, qui s'attend à un gros match des Parisiens, malgré les absents et la mauvaise passe actuelle. "J'ai regardé leurs derniers matches. Je vois des joueurs de grande qualité plus titrés que nous. Je vois Paris comme une grosse équipe avec un gros effectif. Leurs derniers matches ne vont pas me faire changer d'avis", a estimé l'entraîneur Portugais. Un match bien indécis en perspective...