Monaco - Cesc Fabregas : "Je suis à nouveau en mode compétitif"

En conférence de presse, l'Espagnol a jugé son début de saison compliqué, tout en rassurant : il est de retour en forme pour aider l'équipe.

Au vu de son immense carrière, Cesc Fabregas demeure une voix qui compte dans le monde du football. Bien que ses meilleures années soient désormais derrière lui, celui qui a rejoint l’AS l’hiver dernier - avec peu de réussite pour l’instant - a l'expérience nécessaire pour avoir un oeil lucide et objectif sur les performances de son équipe, de ses partenaires, mais aussi sur les siennes. Justement, le champion du Monde 2010 est conscient de ne pas évoluer à son meilleur niveau.

"Je pense que, pour moi, c’est une saison faite de hauts de bas, avec mon expulsion contre , puis mon retour contre Marseille, un match difficile pour moi après 5 semaines hors du terrain (...) Je suis à nouveau en mode compétitif, physiquement, la trêve internationale m’a aidé. Je veux bien jouer, donner plus pour aider l’équipe et gagner parce que c’est ce qui est important", a jugé l'Espagnol, présent en conférence de presse vendredi.

​"Pour moi, individuellement, c’est mieux, mais le plus important, c’est l’équipe"

"Si je réfléchis égoïstement, ce système (le 3-5-2) est bon pour moi. Je joue un peu plus devant, dans une position qui est bonne pour moi pour pouvoir faire des passes décisives, aider l’équipe à faire d’autres choses. Avec Ben Yedder, Slimani, Keita ou Augustin, il y a de bons attaquants, pour moi, c’est parfait. Avec Golovin et Bakayoko derrière moi, la couverture est meilleure aussi. Pour moi, individuellement, c’est mieux, mais le plus important, c’est l’équipe. Je veux qu’on gagne. C’est le plus important pour moi", a aussi confié Cesc Fabregas au sujet de l'AS Monaco, qui peine à lutter pour les premières places du classement.

Dimanche, le club du Rocher reçoit le au Stade Louis II (17h30). Une rencontre durant laquelle la défaite sera interdite, sous peine de voir le spectre d'une nouvelle saison galère refaire son apparition dans toutes les têtes. En cas de succès, les Monégasques reviendront à hauteur de leur adversaire.