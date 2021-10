Monaco : Caio Henrique, une valeur sûre en Principauté

Pour se remettre d'un début de saison aussi chargé que compliqué, Monaco a pu notamment compter sur un brillant Caio Henrique.

Avant le court déplacement à Nice, Niko Kovac confirmait l'idée que le Brésilien était "l'un de ceux qui maintiennent leur niveau par rapport à la saison dernière. Je suis très satisfait de lui. Et d'ajouter : "Tactiquement, il est très bon. Sur le plan défensif, il comprend exactement nos principes et les idées développées. Offensivement, il apporte beaucoup, et est un des moteurs de l'équipe."

Arrivé la saison dernière en provenance de l'Atletico Madrid pour 8 millions d'euros, le latéral gauche a vraiment trouvé son rythme de croisière après janvier lorsque l'ASM a définitivement adopté un système à trois défenseurs centraux.



Sur le Rocher, ses premiers mois lui ont permis de s'adapter au niveau technique des ailiers français fait de percussion et de vitesse mais aussi à leur dimension physique. Cet été Caio Henrique a d'abord coupé avant de suivre un programme d'entretien : un régime alimentaire strict, de la course à pied quotidienne et du foot-volley. Sport très pratiqué du côté de Santos, dont il est originaire.

Il attend un signe de Tite, la fédération espagnole reste attentive à sa situation

Depuis la reprise, il affiche un bilan statistiques intéressant de 3 passes décisives en 8 matches, en avance sur ses bases de la saison passée, où il avait délivré 4 passes en 32 rencontres. Il est surtout, cette saison, le Brésilien qui a créé le plus d'occasions parmi les 92 auriverde évoluant dans les cinq grands championnats européens.

"La France n'est pas le championnat le plus fort d'Europe, mais pour les arrières, c'est peut-être le plus exigeant, car tous les ailiers sont très agressifs, intenses, rapides et puissants. La plus grande difficulté du football français est pour eux. S'il joue comme ça là-bas, il a un bel avenir", résumait Filipe Luis, l'ancien latéral gauche brésilien qui a évolué à l'Atlético Madrid et Chelsea.



Dans l'esprit du garçon, son bel avenir se résume surtout à être appelé par Tite et à avoir la chance de faire partie de la Seleçao qui ira au Qatar, en novembre-décembre 2022. Mais il n'a pour l'instant pas encore été appelé par le sélectionneur.

"Quand je vois Caio, je sais qu'il sera là. Il est déjà dans les moins de 23 ans, ce qui est aussi très important car il y a très peu de joueurs appelés. Il faut arriver dans l'équipe A avec un nom, sans avoir besoin de faire ses preuves, décrypte encore Filipe Luis. Le manque de minutes pour Renan Lodi (Atlético de Madrid) ou Alex Telles (Manchester United) pourrait lui donner une chance. C'est une question de temps." De l'autre côté des Pyrénées, la fédération espagnole est attentive à sa situation au cas où il ne serait pas appelé par Tite.



Ajouter à cela, les doutes autour de Guilherme Arana qui n'a pas réussi à s'imposer en Europe (Séville et Atalanta) et a participé à un seul des quatre matchs de la Seleçao, la compétition est ouverte derrière Alex Sandro, habituel titulaire en équipe nationale. Rendez-vous en novembre pour la dernière trêve internationale de l'année 2021.