Informations sur l'équipe

Du côté de Monaco, Filipe Luis devra composer sans Stanis Idumbo, Aleksandr Golovin, Eric Dier et Christian Mawissa, tous indisponibles. Aucune suspension n'est à signaler dans le groupe monégasque, mais ces absences limitent les options du staff technique.

Auxerre sera également privé de plusieurs éléments, Bryan Okoh, Assane Diousse et Sekou Fofana étant tous à l'infirmerie. Des mises à jour sur les compositions seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Présentation du match

Ligue 1 - Journée 11 21 nov. 2026 - 14:45 Stade Louis II, Monaco

Monaco reçoit Auxerre au Stade Louis II pour le compte de la Ligue 1. Les deux clubs se retrouvent dans un contexte de mi-saison où chaque point compte au classement.

Les Monégasques traversent une période contrastée. Après une défaite 3-1 face au Paris FC début novembre, ils ont limité les dégâts avec un match nul 1-1 au Mans, tout en maintenant leur dynamique européenne grâce à deux victoires en Ligue Conférence contre Fribourg et Nordsjaelland.

Auxerre, de son côté, peine à trouver la régularité. Les Bourguignons ont encaissé cinq buts à Strasbourg avant de chuter 1-0 face au Paris FC, des résultats qui illustrent une fragilité défensive persistante depuis plusieurs semaines.

Le bilan des confrontations récentes penche clairement du côté monégasque. Monaco s'est imposé lors de trois des cinq derniers duels directs, dont une victoire 4-2 à domicile en avril 2026, même si Auxerre a su arracher un point lors du match aller cette saison.

L'entraîneur Will Still cherchera à organiser une équipe d'Auxerre plus solide, mais les absences dans son effectif compliquent la tâche. Monaco, septième au classement, a l'opportunité de se rapprocher du top cinq avec une victoire à domicile.

Retrouvez ci-dessous toutes les informations pour suivre ce match en direct.

La Forme Récente

Monaco affiche un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent est un match nul 1-1 à Le Mans en Ligue 1, après une défaite 3-1 contre le Paris FC. Les Monégasques ont inscrit huit buts et en ont concédé cinq sur cette période, avec deux clean sheets en Ligue Conférence.

Auxerre présente un bilan plus difficile avec une victoire, un nul et trois défaites sur leurs cinq derniers matchs de Ligue 1. Leur dernier résultat en date est une défaite 1-0 face au Paris FC, qui fait suite à une lourde correction 5-1 à Strasbourg. Leur seule victoire dans cette série est un succès 3-1 au Havre. Les Auxerrois ont marqué six buts et en ont encaissé 12 sur ces cinq rencontres.

Confrontations Directes

La rencontre la plus récente entre les deux clubs a eu lieu le 19 avril 2026 en Ligue 1, avec un match nul 2-2 au Stade Louis II. Avant cela, Monaco s'était imposé 2-1 à Auxerre en Coupe de France en décembre 2025, puis avait également gagné 2-1 lors du déplacement en Ligue 1 en septembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations, Monaco comptabilise trois victoires contre une seule pour Auxerre, avec un match nul, ces duels ayant totalisé seize buts.

Le Classement

En Ligue 1, Monaco occupe actuellement la septième place du classement, tandis qu'Auxerre pointe à la quatorzième position.