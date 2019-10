Monaco - Aguilar vise la Coupe de la Ligue

Le défenseur latéral droit de l'AS Monaco, Ruben Aguilar, n'a pas caché ses ambitions dans la Coupe de la Ligue.

Et si l'AS tirait son épingle du jeu dans l'une des deux coupes ? C'est le scénario imaginé par le défenseur latéral droit du club de la Principauté, Ruben Aguilar.

Arrivé l'été dernier en provenance de , Aguilar a connu des débuts difficiles sur le rocher, mais il monte progressivement en puissance, comme en témoigne sa bonne prestation contre l' ce mercredi, au stade des 16èmes de finale.

L'ex-Auxerrois s'est en effet distingué par un but et une passe décisive dans ce match remporté par l'ASM (2-1). Plus que sa copie personnelle, il a notamment souligné la progression collective de son équipe.

"On était dans une bonne spirale", a-t-il expliqué devant la presse, en zone mixte, après la rencontre. "On voulait se qualifier, c'était le plus important. Il y a peu de matchs pour accéder à la finale. On a appris à se connaître, à jouer ensemble. Le coach a mis en place un système que tous les joueurs respectent. C'est un groupe homogène et ça tourne bien pour le moment".

"On prend un peu moins de buts. Sur ce match, on en prend un qu'on peut éviter. On se rassure. On apprend à se connaître. J'espère que la machine est vraiment lancée. Tous les joueurs qui sont dans le onze se donneront à fond", a-t-il conclu.