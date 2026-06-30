Mona Keijzer, horrifiée par les émeutes ayant suivi le match Pays-Bas - Maroc, déclare : « Il faut simplement riposter. »

Plusieurs responsables politiques ont exprimé leur choc après les incidents qui ont émaillé divers quartiers des Pays-Bas suite à l’élimination des Oranje face au Maroc en seizièmes de finale de la Coupe du monde. Mona Keijzer réclame même des mesures fermes pour sanctionner les casseurs.

Dans le quartier du Schilderswijk à La Haye, des centaines de supporters marocains se sont rassemblés pour célébrer la victoire en Coupe du monde. Ce qui avait commencé par des feux d’artifice, des klaxons de voitures et des supporters en liesse a dégénéré aux petites heures du matin. La police a notamment utilisé un canon à eau et procédé à plusieurs arrestations pour violence publique.

Même scénario dans plusieurs villes : à Amsterdam Nieuw-West, de grands rassemblements ont émaillé la place « '40-'45 », tandis qu’à Utrecht et Amersfoort, des cortèges de voitures arborant des drapeaux ont sillonné les quartiers, sous la vigilance des forces de l’ordre.

Geert Wilders réagit dans De Telegraaf au supporter marocain qui arborait un maillot à son nom. « Peut-être que c’est grâce à ça qu’ils ont gagné », ironise le chef de file du PVV, avant d’ajouter : « Mais, sérieusement, ils ont mérité leur victoire. Je les ai félicités. C’est triste pour les Pays-Bas d’avoir perdu. »

Le député indépendant Keijzer porte un jugement sans appel sur les émeutes dans les grandes villes. « On constate que les choses vont de plus en plus loin. Parce que les responsables politiques néerlandais et la justice ne mettent pas de limites. Il est grand temps que cela change. Il faut que cela cesse. »

Interrogée sur les mesures concrètes, elle répond : « Intervenir beaucoup plus rapidement, boucler les zones et, si nécessaire, riposter par des tirs, mais sur les jambes, bien sûr. » La police a effectivement essuyé des tirs, mais il s’est avéré par la suite qu’il s’agissait d’un pistolet à billes.

« Cela peut sembler extrême, je le sais. Mais jusqu’où cela ira-t-il ? Des feux d’artifice ont été tirés sur des policiers. Allons-nous tolérer cela encore longtemps ou allons-nous enfin agir ? », s’interroge Keijzer, visiblement indigné.