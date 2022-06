"Mon rêve est devenu réalité" - Bale fait des adieux émouvants au Real Madrid

L'attaquant gallois de 32 ans quitte la capitale espagnole après neuf longues années, sans jamais s'être éloigné des gros titres.

Gareth Bale a fait ses adieux au Real Madrid et a remercié toutes les personnes impliquées dans ce qui a été un chapitre haut et bas à Santiago Bernabeu. Le temps passé par le capitaine du Pays de Galles dans la capitale espagnole divise les opinions. Il a marqué un certain nombre de buts importants et impressionnants, mais son engagement pour le club merengue a été remis en question à plusieurs reprises.

Bale fier de son aventure madrilène

Mais après neuf longues années, Gareth Bale est désormais sur le départ et a pris le temps de rendre hommage à tous ceux qui l'ont soutenu tout au long de sa carrière au Real Madrid. Sur Instagram, le joueur de 32 ans a écrit : "J'écris ce message pour dire merci à tous mes coéquipiers, passés et présents, à mes managers, au personnel de l'arrière-salle et aux fans qui m'ont soutenu".

"Je suis arrivé ici il y a neuf ans comme un jeune homme qui voulait réaliser son rêve de jouer pour le Real Madrid. Porter le maillot blanc immaculé, porter l'écusson sur ma poitrine, jouer au Santiago Bernabéu, gagner des titres et faire partie de ce qui fait sa renommée, gagner la Ligue des champions. Je peux maintenant regarder en arrière, réfléchir et dire avec honnêteté que ce rêve est devenu une réalité et bien plus encore", a ajouté le Gallois.

"Faire partie de l'histoire de ce club et réaliser ce que nous avons accompli alors que j'étais un joueur du Real Madrid, a été une expérience incroyable et que je n'oublierai jamais. Je tiens également à remercier le président Florentino Perez, Jose Angel Sanchez et le conseil d'administration pour m'avoir donné l'opportunité de jouer pour ce club", a poursuivi Gareth Bale.

Un avenir incertain

"Ensemble, nous avons pu créer des moments qui resteront à jamais gravés dans l'histoire de ce club et du football. Cela a été un honneur. Merci ! HALA MADRID !", a conclu l'international gallois. On ne sait pas encore ce qui attend Bale, mais GOAL croit savoir que l'attaquant envisagera de se retirer complètement du football si le Pays de Galles ne se qualifie pas pour la Coupe du monde 2022.

Des rapports ont lié Gareth Bale à une multitude de clubs, dont l'Atletico Madrid, Cardiff City et plusieurs équipes de Premier League. Son agent, quant à lui, a récemment déclaré qu'un retour en Angleterre était "probable" pour le quintuple vainqueur de la Ligue des champions, encore plus si le Pays de Galles va au Qatar.