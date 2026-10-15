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Marco Simone n’a jamais eu peur d’exprimer des opinions tranchées. La légende de l’AC Milan n’a pas mâché ses mots au moment de dresser le bilan de la situation actuelle de son ancien club et du football italien dans son ensemble. L’ancien attaquant, rouage essentiel de l’AC Milan durant sa période de domination dans les années 1990, estime que l’âme du football change d’une manière à laquelle il a du mal à adhérer.

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Souvenirs d’un âge d’or à San Siro

En repensant à ses années au club, Simone reste convaincu que l’équipe du Milan dont il faisait partie était au sommet du football. À ses yeux, les succès de cette époque reposaient sur un mélange unique de talents internationaux de classe mondiale et d’un solide noyau italien.

Si des stars comme Ruud Gullit et Marcel Desailly apportaient leur talent et leur puissance, l’attaquant assure que le véritable secret du club résidait dans ses fondations italiennes. Il cite Mauro Tassotti, Paolo Maldini, Demetrio Albertini, Alessandro Costacurta et Sebastiano Rossi comme les piliers de l’équipe.

Interrogé sur ce qu’il aurait pu accomplir dans le football actuel, Simone estime que les attaquants bénéficient aujourd’hui d’un avantage considérable par rapport aux duels défensifs des années 1990. Selon lui, l’arbitrage moderne et les règles plus strictes en matière de cartons auraient changé la donne pour les grands joueurs d’autrefois.

« Le football a changé et, pour ceux qui jouent devant, les avantages sont évidents : avec les nouvelles règles et des cartons plus fréquents, combien d’adversaires de Maradona auraient été expulsés ? », s’est-il demandé.

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Simone a également fait part de son désamour pour l’élite du football italien actuel, évoquant une perte d’identité du championnat. « Je me suis un peu détaché : il y a trop de noms “particuliers”, difficiles à mémoriser. Avant, il y avait moins d’étrangers et davantage de joueurs italiens au premier plan sur le terrain », a-t-il confié à Gazzetta.

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La transition sous Ruben Amorim

Le projet actuel du Milan connaît un important changement tactique après le passage de Massimiliano Allegri à Ruben Amorim.

Malgré les difficultés d’adaptation sous Amorim, Simone est catégorique : les objectifs du club doivent rester les plus élevés possible. Rejoignant les récents propos de Zvonimir Boban, il estime qu’un club de la stature du Milan ne doit jamais se contenter d’une place parmi les quatre premiers.

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« J’ai entendu les propos de Boban et je suis d’accord avec lui : ce club ne peut pas avoir pour seule ambition de terminer dans les quatre premiers pour se qualifier en Ligue des champions. En tant que supporter, je m’inquiète si le Milan n’a pas l’ambition de remporter le scudetto », a-t-il déclaré.

Gonçalo Ramos fait partie des joueurs sous les projecteurs. Depuis son transfert très médiatisé, il peine à retrouver son meilleur niveau. Simone, qui suit de près le football français, estime que la qualité de l’attaquant portugais n’est pas en cause : il doit plutôt s’adapter à un système tactique différent.

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Il souligne que le jeu du Milan est très différent de celui du Paris Saint-Germain et pense que Ramos finira par montrer sa véritable valeur lorsque la production offensive de l’équipe s’améliorera et que les occasions se multiplieront.

Ambitions européennes et course au scudetto

Si la course au titre national s’annonce difficile, Simone désignant l’Inter comme favori en raison de la plus grande profondeur de son effectif, il reste optimiste quant aux perspectives du Milan en Europe. Il estime que le club s’y sent véritablement chez lui, quelle que soit sa forme actuelle.

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« Les coupes d’Europe, et en particulier la Ligue des champions, sont dans l’ADN du Milan. Quand je jouais en Europe avec le maillot du Milan, je me sentais chez moi : il y avait une mentalité de vainqueur, peu de pression et la certitude de pouvoir battre n’importe qui », a expliqué Simone.

Dans le reste de la Serie A, Simone place le Milan dans un groupe de poursuivants comprenant la Juventus, Naples, la Roma et la Lazio. Il a particulièrement salué le travail de Gennaro Gattuso à la Lazio, soulignant la capacité de son ancien coéquipier à tirer le maximum de son effectif.

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Simone a également couvert d’éloges Luka Modric, estimant que le vétéran croate est un « joueur universel » qui aurait eu sa place dans les légendaires équipes du Milan d’autrefois.

En définitive, les réflexions de Simone rappellent les exigences élevées fixées par les anciennes gloires du club. Il reconnaît que les temps ont changé et que l’époque de figures comme Silvio Berlusconi et Adriano Galliani est révolue, mais son attachement aux couleurs du club demeure.

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Il garde le souvenir d’un président exceptionnel en la personne de Berlusconi qui, malgré sa réputation, n’intervenait jamais dans les choix d’équipe d’entraîneurs comme Arrigo Sacchi ou Fabio Capello. Pour Simone, la génération actuelle doit chercher à retrouver cette aura d’invincibilité qui faisait autrefois de l’AC Milan le club le plus redouté du football mondial.