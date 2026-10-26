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L’icône brésilienne Ronaldo Nazario a foulé le tapis rouge du London Palladium Theatre pour assister au sacre du meilleur joueur du monde. Double lauréat, il a livré son analyse d’expert sur une course que beaucoup considèrent comme la plus disputée de ces dernières années.

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La bataille pour le Ballon d'Or

La cérémonie du Ballon d'Or 2026, organisée au London Palladium, a réuni certaines des figures les plus emblématiques du football, mais aucune n'a davantage attiré l'attention que le légendaire Ronaldo Nazario. L'ancien attaquant du Real Madrid et de l'Inter, lauréat de cette prestigieuse récompense individuelle en 1997 et 2002, s'est exprimé devant les médias sur la concurrence acharnée entre les stars du football actuel.

La tenue de la cérémonie à Londres revêtait une forte portée symbolique, puisqu'elle coïncidait avec le 70e anniversaire de cette prestigieuse récompense créée par France Football en 1956. En accueillant le gala dans la capitale anglaise, les organisateurs rendaient hommage à la riche histoire du trophée, qui revenait dans le pays de Sir Stanley Matthews, ailier anglais de légende et premier lauréat du Ballon d'Or il y a sept décennies.

Ronaldo évoque une course serrée au Ballon d'Or

Ronaldo a reconnu qu'il était difficile de départager les principaux prétendants, parmi lesquels figurent Kylian Mbappe, du Real Madrid, le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal et le buteur du Bayern Munich Harry Kane. « Je ne sais pas qui va gagner », a-t-il admis sur le tapis rouge, dans des propos rapportés par Marca. Le Brésilien a souligné que cette incertitude ajoutait encore à l'intérêt du gala annuel organisé à Londres.

« Je vois beaucoup de talent chez les trois prétendants. Les critères ne sont pas très clairs, mais c'est très compliqué. Ils sont tous très bons, et deux d'entre eux jouent en Espagne, ce qui est un motif de fierté. Nous devons le célébrer. Avoir Lamine et Mbappe en Espagne... Je ne sais pas qui va gagner », a ajouté le légendaire attaquant en évaluant les principaux candidats.

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Mbappe comparé à O Fenomeno

La ressemblance entre le style de jeu de Ronaldo et celui de Mbappe, capitaine de la France, a été l'un des grands sujets de conversation de la soirée. La star du Real Madrid est arrivée au gala après avoir mené son équipe à la victoire dans le Clasico face au FC Barcelone la veille, grâce à un doublé décisif lors d'un succès 2-1. Son statut de prétendant majeur au Ballon d'Or a été encore renforcé cet été, lorsqu'il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde.

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« Il a beaucoup de choses en commun avec moi. La vitesse, la puissance, les buts, les dribbles, la finition. C'est un joueur assez complet. Il marque beaucoup de buts et a beaucoup de choses en commun avec moi. Je suis heureux que mon héritage perdure », a déclaré Ronaldo.

Kane évalue ses chances après sa « meilleure saison »

Kane, qui fait figure de sérieux prétendant au Ballon d'Or après une saison historique avec le Bayern Munich, a reconnu ressentir la pression avant la cérémonie. Au micro de DAZN, le capitaine de l'Angleterre a confié : « Je suis un peu nerveux, je ne vais pas mentir. C'est différent d'un match : cela ne dépend pas de moi. C'est une occasion spéciale, j'essaie de profiter pleinement de l'instant. Si j'y parviens, ce sera un moment dont je serai incroyablement fier. »

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Revenant sur la saison qui l'a placé parmi les principaux prétendants à la récompense, Kane a mis en avant ses trophées tout en rappelant à quel point il était passé près de succès encore plus grands. « C'était ma meilleure saison, sans aucun doute. J'ai remporté trois trophées avec le Bayern Munich. Je suis passé près de la finale de la Ligue des champions et de la demi-finale de la Coupe du monde », a-t-il ajouté à DAZN, avant d'évoquer ce qui aurait pu être : « Si j'avais remporté ces deux compétitions, cela aurait été garanti, c'est certain. »