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Kevin De Bruyne assure que la possibilité de voir Manchester City privé de ses titres ne changerait rien au regard qu’il porte sur ses dix années à l’Etihad Stadium. De retour à Manchester avec Naples, le Belge a déclaré son affection pour les propriétaires de City et reconnu que « tout le monde joue à la limite » des règles, avant de retrouver son ancien club en Ligue des champions mardi.

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De Bruyne réagit au risque de voir City privé de ses titres

De Bruyne assure que ses succès avec Manchester City ne seront pas ternis si le club est privé de ses titres à la suite du verdict de culpabilité rendu par la Premier League. En septembre, City a été reconnu coupable de la majorité des infractions financières qui lui étaient reprochées et a fait appel de cette décision.

Lors d’une conférence de presse à l’Etihad lundi soir, De Bruyne a été interrogé sur la possibilité de perdre des titres, comme celui remporté avec 100 points en 2017-2018. « Ça ne change toujours rien, mon football n’a pas changé. Bien sûr, il y a des règles dans la vie, mais je dirais que tout le monde joue à la limite », a-t-il répondu.

« J’ai tout donné »

Le milieu de terrain, qui a remporté six titres de Premier League en dix ans à City, estime que l’on ne peut pas effacer ce qu’il a accompli. « J’ai tout donné, ça ne changera pas dans mon esprit. Je ne pense pas que beaucoup de gens changeraient leur façon de me voir en tant que joueur ou de voir notre façon de jouer », a-t-il déclaré.

« Mais… Ah ! Chacun a son opinion, j’imagine, et quand les gens [disent] “honte”, je n’y peux rien changer. » De Bruyne a ajouté que ses relations avec ses coéquipiers étaient ce qui comptait le plus pour lui.

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« C’est mon club ! J’aime ses propriétaires »

Le Belge a clairement indiqué que son lien avec City restait aussi fort que jamais, malgré le verdict. « Et honnêtement, je… C’est mon club ! J’aime ses propriétaires, j’ai parlé de beaucoup de choses en dehors du football, j’ai même discuté avec Khaldoon [Al Mubarak] de la façon d’acheter un club et de tout ça », a-t-il déclaré.

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« Je n’ai que de l’affection pour ce club et ça ne changera jamais ! Même aujourd’hui, les personnes qui m’ont traité de façon exceptionnelle pendant dix ans, ma famille et tout le reste, c’est ce qui compte le plus pour moi et, honnêtement, c’est tout. »

Un retour chargé d’émotion à l’Etihad

De Bruyne retrouvera son ancien club mardi, alors que l’équipe d’Enzo Maresca cherchera à mettre fin à sa mauvaise passe .

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Le joueur de 35 ans s’en est également pris à des articles de la presse italienne concernant son avenir, affirmant que cette couverture avait suscité des réactions désagréables à l’égard de sa femme.