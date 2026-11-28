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Le milieu de Tottenham Hotspur Mateus Fernandes a surpris les supporters en reconnaissant qu’il retournerait au Sporting « tout de suite » s’il écoutait son cœur. L’international portugais n’est arrivé au Tottenham Hotspur Stadium qu’en juillet, mais il a déjà évoqué son attachement à son ancien club lisboète.

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Fernandes évoque son envie de retrouver Lisbonne

Bien qu’il ait signé un contrat de cinq ans dans le nord de Londres après son transfert de West Ham United pour 85 millions de livres , le joueur de 22 ans regrette toujours le club de son enfance. Dans un entretien avec la chaîne portugaise Sport TV, cité par talkSPORT, Fernandes a révélé que ses amis lui demandaient régulièrement s’il retournerait un jour à Lisbonne.

Si son cœur le ramènerait immédiatement au Portugal, il a aussi souligné la lourde pression mentale qu’il avait ressentie lors de son précédent passage là-bas. En comparant la culture du football portugais à la vie en Angleterre, il a expliqué comment ses liens personnels au sein du club avaient accru les attentes.

Le milieu revient sur l’intense pression ressentie à Alvalade

Évoquant les questions de ses proches, Fernandes a confié à Sport TV qu’il n’avait jamais ressenti une pression comparable à celle de jouer à Alvalade.

« Mes amis me demandent souvent : ‹ Est-ce que tu rejouerais un jour pour le Sporting ? ›, a-t-il déclaré. Et j’ai répondu que, si j’écoutais mon cœur, oui. Mais la pression que j’ai ressentie en jouant pour le Sporting à Alvalade, peut-être en partie parce que je ne me sentais pas aussi préparé à l’époque, est d’un niveau que je n’ai jamais connu ailleurs dans ma vie. »

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« Dès notre plus jeune âge, nous sommes fortement influencés par la culture. Le football représente quelque chose d’important dans notre pays ; je pense que je me suis mis beaucoup de pression parce que je jouais pour le Sporting, que je connaissais les gens là-bas et que j’avais des amis au club. »

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En comparant cette mentalité à celle de l’Angleterre, il n’a toutefois laissé aucun doute sur son attachement au club. « Il y a donc une certaine différence de mentalité par rapport à l’Angleterre, a-t-il ajouté. Je n’ai jamais ressenti une telle pression. Je pense que cela tient aussi un peu à la culture du football, mais évidemment, si je suivais mon cœur, je retournerais au Sporting tout de suite. »

De la formation au Sporting à un transfert à Tottenham pour 85 millions de livres

Fernandes a passé huit ans au Sporting après avoir rejoint son centre de formation en provenance d’Olhanense en 2016. Il a joué régulièrement avec les équipes de jeunes et la réserve. Bien qu’il n’ait disputé que 10 matchs avec l’équipe première, il a remporté deux titres de champion avec le géant portugais.

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Son prêt à Estoril lors de la saison 2023-2024, au cours duquel il a inscrit un but et délivré trois passes décisives en 35 matchs, lui a valu un transfert à Southampton en 2024. Depuis son départ du Portugal, il a disputé 83 matchs de Premier League et fait ses débuts en sélection nationale.

Un rôle important auprès de De Zerbi avant le déplacement à Sunderland

Malgré cet aveu teinté de nostalgie, Fernandes reste un joueur important pour Roberto De Zerbi avant le déplacement de dimanche à Sunderland. Il a disputé 13 matchs toutes compétitions confondues cette saison et délivré trois passes décisives, mais attend toujours son premier but avec Tottenham.

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Titulaire lors des quatre derniers matchs de championnat de Tottenham, il a contribué à une série de six rencontres avec une seule défaite, dont trois victoires consécutives à domicile. S’il conserve sa place à Sunderland, il aura une nouvelle occasion de prolonger cette dynamique et d’ouvrir enfin son compteur de buts avec Tottenham.