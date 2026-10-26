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L’ancien international anglais Michael Owen a dévoilé ses principaux favoris pour le Ballon d’Or 2026, avec le capitaine de l’Angleterre Harry Kane en tête de liste. Lauréat en 2001, il a reconnu qu’il souhaitait ardemment voir un compatriote lui succéder en remportant la plus prestigieuse distinction individuelle du football.

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Owen soutient Kane pour lui succéder comme Anglais sacré meilleur joueur du monde

Owen reste le dernier joueur anglais à avoir été sacré meilleur joueur du monde, un exploit accompli il y a 25 ans après une saison sensationnelle avec Liverpool. À l'approche de la cérémonie 2026 au London Palladium, l'ancien attaquant a exprimé son vif désir de voir enfin un compatriote lui succéder. Évoquant les talents actuels, Owen a indiqué que sa préférence personnelle allait à l'attaquant du Bayern Munich, qui continue de battre des records en Bundesliga.

Interrogé sur la prochaine course au Ballon d'or, Owen a clairement exprimé son sentiment quant aux chances du capitaine de l'Angleterre de remporter le trophée. « Bien sûr, mon cœur penche pour Kane. J'aimerais qu'un autre Anglais me rejoigne », a déclaré Owen à DAZN en évaluant les principaux prétendants au prix 2026.

Les arguments en faveur de Mbappé et Yamal

Malgré sa préférence affective pour la candidature de Kane, Owen a rapidement reconnu que la superstar du Real Madrid, Kylian Mbappe, restait un adversaire redoutable. Le Français a souvent dû se contenter de la deuxième place ces dernières années, mais ses statistiques individuelles restent sans équivalent sur le continent.

« Mbappe n'a pas vraiment remporté de trophées collectifs, mais il a été meilleur buteur de la Liga, meilleur buteur de la Ligue des champions et meilleur buteur de la Coupe du monde. Et c'est une récompense individuelle », a expliqué Owen. Au-delà de ce duo confirmé, l'ancien attaquant de 46 ans a également désigné la sensation adolescente du FC Barcelone, Lamine Yamal, comme un véritable prétendant. Saluant l'impact du jeune joueur, Owen a ajouté : « Littéralement, chaque fois que je le regarde jouer, je manque de tomber du canapé. Il est tellement bon, n'est-ce pas ? » La liste des nommés mêle légendes chevronnées et étoiles montantes les plus prometteuses du football, dont Yamal.

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La rareté du Ballon d'or

Remporter le Ballon d'or est devenu nettement plus difficile au cours des deux dernières décennies en raison de la domination sans précédent de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Owen a expliqué comment leur mainmise sur cette récompense en a fait le trophée le plus difficile à obtenir dans le sport professionnel.

« Ça doit être le trophée le plus rare au monde, non ? Messi et Ronaldo ont tellement dominé qu'il n'y en a presque plus eu pour les autres », a fait remarquer Owen. Il a conclu son analyse en ramenant la liste à ses trois favoris, suggérant que le vainqueur final serait probablement l'un des trois : Kane, Mbappe ou Yamal.