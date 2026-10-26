L’ancien international anglais Michael Owen a dévoilé ses principaux favoris pour le Ballon d’Or 2026, avec le capitaine de l’Angleterre Harry Kane en tête de liste. Lauréat en 2001, il a reconnu qu’il souhaitait ardemment voir un compatriote lui succéder en remportant la plus prestigieuse distinction individuelle du football.
Owen soutient Kane pour lui succéder comme Anglais sacré meilleur joueur du monde
Owen reste le dernier joueur anglais à avoir été sacré meilleur joueur du monde, un exploit accompli il y a 25 ans après une saison sensationnelle avec Liverpool. À l'approche de la cérémonie 2026 au London Palladium, l'ancien attaquant a exprimé son vif désir de voir enfin un compatriote lui succéder. Évoquant les talents actuels, Owen a indiqué que sa préférence personnelle allait à l'attaquant du Bayern Munich, qui continue de battre des records en Bundesliga.
Interrogé sur la prochaine course au Ballon d'or, Owen a clairement exprimé son sentiment quant aux chances du capitaine de l'Angleterre de remporter le trophée. « Bien sûr, mon cœur penche pour Kane. J'aimerais qu'un autre Anglais me rejoigne », a déclaré Owen à DAZN en évaluant les principaux prétendants au prix 2026.
Les arguments en faveur de Mbappé et Yamal
Malgré sa préférence affective pour la candidature de Kane, Owen a rapidement reconnu que la superstar du Real Madrid, Kylian Mbappe, restait un adversaire redoutable. Le Français a souvent dû se contenter de la deuxième place ces dernières années, mais ses statistiques individuelles restent sans équivalent sur le continent.
« Mbappe n'a pas vraiment remporté de trophées collectifs, mais il a été meilleur buteur de la Liga, meilleur buteur de la Ligue des champions et meilleur buteur de la Coupe du monde. Et c'est une récompense individuelle », a expliqué Owen. Au-delà de ce duo confirmé, l'ancien attaquant de 46 ans a également désigné la sensation adolescente du FC Barcelone, Lamine Yamal, comme un véritable prétendant. Saluant l'impact du jeune joueur, Owen a ajouté : « Littéralement, chaque fois que je le regarde jouer, je manque de tomber du canapé. Il est tellement bon, n'est-ce pas ? » La liste des nommés mêle légendes chevronnées et étoiles montantes les plus prometteuses du football, dont Yamal.
La rareté du Ballon d'or
Remporter le Ballon d'or est devenu nettement plus difficile au cours des deux dernières décennies en raison de la domination sans précédent de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Owen a expliqué comment leur mainmise sur cette récompense en a fait le trophée le plus difficile à obtenir dans le sport professionnel.
« Ça doit être le trophée le plus rare au monde, non ? Messi et Ronaldo ont tellement dominé qu'il n'y en a presque plus eu pour les autres », a fait remarquer Owen. Il a conclu son analyse en ramenant la liste à ses trois favoris, suggérant que le vainqueur final serait probablement l'un des trois : Kane, Mbappe ou Yamal.
J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.
Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.
Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.
Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.
J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.
Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :
« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »
« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »
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