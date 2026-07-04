« Mon cœur et mon âme sont avec eux »… La FIFA poursuit Hossam Hassan après qu’il a brandi le drapeau palestinien

L'équipe nationale égyptienne a réalisé un exploit historique en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, après sa victoire palpitante face à l'Australie aux tirs au but (4-2), lors d'un match riche en suspense et en émotions. Les « Pharaons » ont ainsi franchi pour la première fois de leur histoire le cap de la phase de groupes.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, Hossam Hassan, 59 ans, a été l’un des plus fervents célébrants de cet exploit historique. Il a pris des photos avec les supporters après la rencontre, lors d’un moment émouvant au cours duquel ces derniers ont brandi le drapeau palestinien sur la pelouse, un geste symbolique qui a suscité un vif écho.

Le journal rappelle toutefois que cette initiative pourrait entrer en conflit avec les règles de la Fédération internationale de football (FIFA), qui interdit ou cherche à restreindre les messages politiques pendant les matchs.

En zone mixte, il a confié : « Mon cœur et mon âme sont avec eux », réaffirmant sa solidarité avec le peuple palestinien et dédiant ce succès historique aux « peuples bons et nobles d’Égypte et de Palestine », comme il l’avait déjà annoncé avant le coup d’envoi.

Le journal rappelle que la FIFA pourrait examiner la possibilité de sanctionner le sélectionneur égyptien pour avoir brandi le drapeau palestinien, en raison de la sensibilité du contexte et des règlements disciplinaires applicables aux compétitions internationales.

En quarts de finale, les Pharaons défieront mardi prochain l’Argentine, tenante du titre et emmenée par Lionel Messi, dans un match très attendu où ils tenteront d’écrire une nouvelle page de l’histoire du football égyptien.