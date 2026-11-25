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Rayan Cherki affichait sa déception malgré un superbe but égalisateur inscrit en fin de match, qui a permis à Manchester City d’arracher un nul 2-2 face à Naples en Ligue des champions. L’exploit individuel du Français a sauvé un point à l’Etihad Stadium, mais ce résultat ne masque guère la série inquiétante du géant de Premier League.

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Un exploit individuel qui ne masque pas les difficultés collectives

La mauvaise série de City s’est poursuivie en Ligue des champions avec un match nul frustrant, 2-2, face à Naples à l’Etihad Stadium. Le club de Premier League semblait se diriger vers une nouvelle défaite préjudiciable après que Noa Lang eut redonné l’avantage aux visiteurs d’une volée précise, à la suite de l’égalisation d’Ayyoub Bouaddi. Mais Rayan Cherki a fait parler son talent à la 86e minute : après s’être faufilé dans la défense de l’équipe italienne, il a marqué d’une frappe au premier poteau.

Malgré cet exploit et son titre de joueur du match décerné par l’UEFA, l’international français n’avait aucune envie de se féliciter. Avec ce résultat, City ne compte qu’une victoire lors de ses sept dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Une chute vertigineuse pour une équipe habituée à dominer. « Mon but m’est égal, je voulais gagner le match », a déclaré Cherki à TNT Sports, cité par ESPN. Le meneur de jeu a livré une analyse sans détour de la prestation de son équipe, estimant que le champion d’Angleterre en titre manque de l’intensité nécessaire pour venir à bout d’adversaires européens de haut niveau. « Aujourd’hui, nous avons bien joué, mais je pense que nous n’avons pas mis beaucoup d’énergie. Nous devons en faire davantage. Il fallait gagner ce match aujourd’hui », a-t-il ajouté.

Maresca appelle au pragmatisme face à des adversaires efficaces

Enzo Maresca, qui a pris les rênes de l’équipe après le départ de Pep Guardiola cet été, a tenté de trouver du positif dans une prestation qui n’avait pas le rythme habituel de City. L’entraîneur italien a souligné que, même si les victoires ne sont pas au rendez-vous, éviter la défaite reste essentiel pour traverser cette mauvaise passe. Il a fait remarquer que son équipe n’avait pas concédé beaucoup d’occasions à Naples, tout en regrettant que ses adversaires exploitent avec autant d’efficacité la moindre erreur défensive.

« Nous cherchons toujours à prendre les trois points, mais nous l’avons dit à plusieurs reprises : quand on ne peut pas gagner, il est important de ne pas perdre », a expliqué Maresca. L’entraîneur a relevé un problème récurrent dans les difficultés récentes de City : malgré de longues phases de possession, son équipe est de plus en plus vulnérable face à l’efficacité adverse. « Le problème, c’est qu’en ce moment, nos adversaires se montrent efficaces presque chaque fois que nous leur concédons une occasion », a-t-il reconnu.

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À la recherche de solutions avant le déplacement à Arsenal

Ce nul ne soulage guère la pression sur un effectif qui n’a désormais remporté aucun de ses quatre derniers matches de Premier League. Alors qu’un déplacement crucial chez Arsenal, leader du championnat, se profile dimanche, City doit réagir de toute urgence. La frustration de Cherki était manifeste lorsqu’il a été interrogé sur son rôle tactique : il a écarté les questions sur son meilleur poste pour se concentrer sur l’incapacité collective de l’équipe à prendre les trois points.

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« Peu m’importe [où je joue], je veux juste gagner le match », a répété l’ancien Lyonnais. « Nous avons essayé de tout donner sur le terrain. Parfois, le match ne se passe pas comme on le souhaite, et aujourd’hui, c’était comme lors du dernier match, comme lors des deux ou trois derniers matches », a-t-il constaté.

Une saison à un tournant

City accuse désormais six points de retard sur Arsenal dans la course au titre en championnat. Son prochain déplacement à Londres pourrait donc être déterminant pour la suite de sa saison. Cherki a pleinement conscience de l’enjeu et de la situation difficile dans laquelle se trouve actuellement le club. Il a insisté sur la nécessité de se tourner immédiatement vers le déplacement à l’Emirates Stadium, où seule une victoire permettrait à City de relancer sa campagne et de mettre fin à la mauvaise série qui a marqué son mois de novembre.

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« Nous devons travailler davantage et renouer avec la victoire, c’est tout. Nous sommes dans une situation difficile, c’est vrai, parce que nous ne gagnons pas nos matches. Nous allons à Londres pour gagner, rien d’autre », a conclu Cherki.