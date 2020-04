Momo Sissoko appelle à une action contre les médecins racistes de l'Afrique

L'ex-star de Liverpool a fait écho à la condamnation demandé par Eto'o après les commentaires de deux médecins pour tester le Covid-19 en Afrique.

L'ancien milieu de terrain de Mohamed Sissoko estime que les commentaires de deux médecins français qui ont demandé que des tests de vaccination contre le Coronavirus aient lieu en Afrique sont «un scandale» et a appelé à des mesures contre le duo. Camille Locht de l'Inserm, le centre national de recherche médicale français, et Jean-Paul Mira de l'hôpital Cochin à Paris débattaient jeudi de solutions potentielles à la crise du Covid-19 sur la chaîne LCI, lorsque ce dernier s'est demandé si des études devaient être faites en Afrique plutôt qu'en Europe.

"Ce que les deux médecins ont dit est vraiment un scandale", a déclaré l'ex-international malien Sissoko à Goal. "Je ne peux pas comprendre pourquoi ils n’ont pas été licenciés, et je ne peux pas comprendre pourquoi il n’ya pas eu plus de commentaires sur les choses qu’ils ont dites. Il faut vraiment condamner ce genre de discours et prendre les mesures nécessaires, car les propos qu’ils ont faits sur les Africains sont totalement inadmissibles".

"À ce stade, nous devons vraiment être conscients que ce n'est pas une blague", at-il ajouté. "Lorsque vous faites de telles déclarations contre les Africains ou contre tout autre peuple, vous devez être mesuré et être conscient de ce que vous dites." Au cours de l’interview télévisée, Mira a comparé les tests de vaccins potentiels contre le Coronavirus sur les populations africaines aux études sur le SIDA menées sur les prostituées, qu’il considérait comme étant généralement plus exposées et ayant moins accès au "traitement ou aux soins intensifs" que les populations de «l’Occident».

Plus d'équipes

"Je suis plus choqué par les médecins que par Eto'o"

L'article continue ci-dessous

Le politicien Olivier Faure, du Parti socialiste français, a dénoncé les commentaires de Locht et Mira comme du «racisme» sur son compte Twitter, bien que l'Inserm ait publié une déclaration défendant leur employé et suggérant que ses commentaires étaient mal interprétés. "L'Afrique n'a pas été touchée par le Covid-19 par rapport à l'Europe, mais clairement les médecins ont dit" comme il y a de la pauvreté et d'autres choses là-bas, il y a des choses que nous pouvons expérimenter", a poursuivi Sissoko, "mais cela ne devrait pas n'arrive pas comme ça".

"Les amis proches à qui j'ai parlé à ce sujet sont vraiment concernés par ce qu'ils ont dit, et ce genre de commentaires est inacceptable, en particulier dans un pays comme la ", a conclu Mohamed Sissoko. Samuel Eto'o et Didier Drogba ont mené la critique des Africains envers les commentaires des deux médecins, le premier déclarant sur son compte Instagram pour brûler les 'fils de p----'' tandis que le second accusait la paire de traiter les Africains comme les cochons de .

Mohamed Sissoko a défendu les réponses émotionnelles des légendes africaines aux commentaires faits sur leur continent : "Eto’o est une personne très respectueuse, mais au moment où il a entendu ce qui a été dit, il a enlevé ses gants. Les déclarations qu'il a faite proviennent de son agacement, mais il est normal d'être choqué par ce genre de commentaires. Je suis confortablement plus choqué par ce que les professeurs ont dit que par Eto’o".