L'attaquant ghanéen du club belge de l'Union Saint-Gilloise, Mohammed Fuseini, a été victime d'un vol à main armée en plein jour dimanche dernier dans la capitale belge, Bruxelles, où sa montre de luxe de la marque Rolex lui a été dérobée après avoir été extrait de force de sa voiture par trois individus masqués, lors d'un incident que son club a qualifié de « particulièrement choquant ».

Selon la chaîne belge « HLN », une vidéo qui circule sur Internet montre le joueur de 24 ans se faire tirer de force hors de sa voiture par trois individus masqués, avant qu'ils ne lui volent sa montre Rolex, dont la valeur se situe entre 8 000 et 14 000 euros.

L'attaque s'est produite en plein jour, deux autres individus ayant fouillé la voiture de Fuseini à la recherche d'autres objets de valeur, avant que les agresseurs ne prennent rapidement la fuite, laissant le joueur en état de choc.

L'Union Saint-Gilloise a déclaré dans un communiqué officiel : « Les images captées dimanche dernier sont particulièrement choquantes », ajoutant que le joueur a déjà pu reprendre les entraînements après avoir subi un examen médical à l'hôpital afin de s'assurer de son bon état de santé.

Fuseini n'a pas été l'unique victime ce jour-là, le parquet de Bruxelles ayant déclaré : « Trois personnes ont été victimes d'un vol à main armée alors qu'elles regagnaient leurs voitures à Bruxelles dimanche, et selon les premiers résultats de l'enquête, elles ont été agressées par plusieurs individus qui leur ont dérobé divers objets de valeur, parmi lesquels des montres, des téléphones et des effets personnels. »

Dans un développement notable, les autorités belges sont parvenues à identifier l'un des suspects et à l'arrêter, le parquet de Bruxelles ayant indiqué que « lors d'une perquisition à son domicile, des objets volés ont été retrouvés », ajoutant qu'« il a été inculpé de vol à main armée en bande organisée et qu'un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre ».

Le parquet a demandé la désignation d'un juge d'instruction et le placement en détention provisoire du suspect, dans le cadre des investigations en cours visant à démanteler le reste des membres du gang ayant commis les vols à main armée dans la capitale belge.

Fuseini évolue au sein de l'Union Saint-Gilloise depuis l'été 2024, où il jouit d'une grande popularité auprès du public belge. Il a inscrit 14 buts en 71 matchs disputés avec le club toutes compétitions confondues, et avait marqué le but de la victoire lors de la finale de la Coupe de Belgique le 14 mai dernier, remportée par son équipe aux dépens d'Anderlecht.