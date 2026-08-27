Un rapport de presse a révélé un rebondissement inattendu dans la relation entre Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, et le joueur français de l'équipe, Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé n'a jamais caché qu'il devait beaucoup à Luis Enrique, l'entraîneur qui a totalement transformé sa carrière et l'a mené à remporter le Ballon d'Or 2025.

Cependant, cette relation n'a pas été exempte de moments de tension, comme cela s'est produit récemment dans les vestiaires du Roazhon Park.

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Alors qu'il était mené 2-0 lors de son premier match en Ligue 1 face à Rennes, qui n'avait pas pu se jouer au Parc des Princes en raison du mauvais état de la pelouse, Luis Enrique a surpris tout le monde en faisant sortir Dembélé en seconde période, remplacé par Ferran Torres, qui a ramené l'égalisation lors de ses débuts en inscrivant un doublé.

Luis Enrique a déclaré après le match : « C'est ça, le football. Le Paris Saint-Germain n'a rien gagné, absolument rien. Si tu te préoccupes de ce que tu as gagné, tu ne gagneras rien. Le plus important pour moi, c'est qu'il n'y a pas de place pour l'autosatisfaction : tu dois faire tes preuves chaque jour, à chaque séance d'entraînement, à chaque match. Sinon, il est facile de se sentir satisfait de soi. »

Il a poursuivi : « Non. Notre objectif est de toujours gagner, et pour y parvenir, tu dois sortir de ta zone de confort. Est-ce que c'est clair ? »

Le journal « L'Équipe » a révélé l'existence de moments de tension dans les vestiaires entre Luis Enrique et Dembélé.

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À la fin du match, le Français a été le dernier joueur du Paris Saint-Germain à monter dans le bus et, selon « L'Équipe », cela était dû au fait qu'Ousmane était resté à attendre son entraîneur.

Dembélé n'a pas bénéficié d'un repos suffisant, et il s'est mis d'accord avec Luis Enrique pour prolonger ses congés. Il ne rejoindra pas l'équipe avant lundi prochain. Cela signifie qu'il ne sera pas disponible pour le match contre Lille.