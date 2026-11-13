Comment regarder Moldavie - Kazakhstan avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans un pays où le match est officiellement diffusé.

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Présentation du match

UEFA Nations League C - Journée 5 13 nov. 2026 - 12:00 Zimbru Stadium

La Moldavie reçoit le Kazakhstan au stade Zimbru, à Chișinău, pour un match de Ligue C de la Ligue des nations de l’UEFA qui compte beaucoup pour les deux équipes au classement du groupe.

La Moldavie de Lilian Popescu aborde cette rencontre après avoir remporté le match aller en octobre, une victoire 2-1 au Kazakhstan qui lui donnera confiance avant de jouer à domicile. Son parcours en Ligue des nations a été contrasté : des défaites contre la Slovaquie ont précédé et suivi ce succès, mais le public du stade Zimbru l’encouragera à confirmer ce résultat positif.

Le Kazakhstan, entraîné par John van't Schip, reste sur un match nul 2-2 contre les îles Féroé. Ce résultat prolonge l’irrégularité d’une équipe qui peine à enchaîner les résultats dans ce groupe.

La Moldavie occupe la troisième place du groupe 3, tandis que le Kazakhstan est quatrième. Les deux équipes sont donc sous pression pour prendre des points et améliorer leur classement avant la fin de la phase de groupes.

Pour tout savoir sur la manière de regarder ce match en direct, poursuivez votre lecture.

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