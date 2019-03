Moldavie-France 1-4 - Toutes les réactions

La satisfaction était de mise dans les rangs français après la victoire facile en Moldavie (1-4).

Didier Deschamps (sélectionneur de l'équipe de , TF1) : "Si on avait pu éviter ce but c'était mieux, même si ça fait plaisir au public de cette équipe qui est venu nombreux dans ce petit stade. Cela n'enlève rien à ce qu'on a bien fait, on aurait pu mettre plus de buts mais ce sont toujours des matches parfois compliqués, mais les joueurs l'ont pris par le bon bout, donc à partir de là, c'est bien. On a bien entamé notre phase de qualifications, et le deuxième match va vite venir puisqu'on remet ça dans trois jours. Les attaquants ont tous marqué. Nos adversaires jouent le coup à fond, après ça dépend de nous mais à partir du moment où dans les intentions on est comme ça, la qualité elle est là. Quand on perdait le ballon on ne leur laissait pas le temps de pouvoir s'organiser ou de pouvoir relancer, donc faut qu'on garde ça.

Olivier Giroud (attaquant de l'équipe de France, TF1) : "Sur le plan personnel, je n'ai pas l'habitude de faire passer mes objectifs avant l'équipe, ça fait plaisir de rejoindre Trezeguet, tout le monde connait la qualité de ce grand buteur. J'espère encore grimper encore dans le classement, on verra. Objectif Platini, oui. On a fait une bonne première mi-temps, on s'est cherchés tous les 3 en première mi-temps, il y avait une grosse motivation, un bon état d'esprit, une volonté d'aller les chercher avec un gros pressing. Et ça a payé, on a été efficaces, même si en 2e on aurait pu mieux jouer les coups mais le match était plié et ils sont passés à 5 derrière donc il y avait un peu moins d'espace".