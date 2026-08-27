La Fiorentina et Côme ont trouvé un accord pour le transfert de Moise Kean, annonce l’expert du mercato Fabrizio Romano. L’attaquant rapportera à la Viola au minimum 35 et au maximum 40 millions d’euros.

Côme et la Fiorentina étaient déjà en négociations depuis un certain temps au sujet de Kean, 26 ans, qui s’est imposé à Florence ces dernières saisons comme l’un des rares motifs de satisfaction. L’Italien, sous contrat jusqu’à la mi-2029, a inscrit 35 buts et délivré 7 passes décisives en 79 matches.

Côme recrute d’abord Kean en prêt pour dix millions d’euros, mais l’accord comprend une option d’achat obligatoire de 25 millions d’euros. En outre, la Fiorentina peut encore espérer cinq millions d’euros supplémentaires si certaines conditions liées aux bonus sont remplies.

Kean avait déjà trouvé un accord avec Côme depuis un moment, le club dirigé par l’entraîneur Cesc Fàbregas et soutenu par des propriétaires immensément riches, qui fait des bonds de géant dans le football italien. Cette saison, I Lariani disputent pour la première fois la Ligue des champions.

Fàbregas avait besoin d’un nouvel attaquant, alors qu’Álvaro Morata semble retourner dans la région de Madrid, à Leganés, pensionnaire de deuxième division. Kean sera principalement en concurrence avec l’ancien meilleur buteur du FC Utrecht, Anastasios Douvikas.

Malgré des négociations quelque peu laborieuses avec Côme, la Fiorentina tenait déjà fortement compte ces derniers temps du départ de Kean. Le club a pleinement jeté son dévolu sur Joshua Zirkzee.

Selon The Athletic , les négociations entre la Fiorentina et Manchester United vont dans la bonne direction. Zirkzee, 25 ans, est lié à Old Trafford jusqu’à la mi-2029 (avec une option pour une année supplémentaire).

La Fiorentina mise sur un prêt de cinq millions d’euros, selon les informations disponibles, avec option d’achat. On sait encore peu de choses, pour l’instant, sur le montant de cette éventuelle option d’achat.