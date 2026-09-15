La Fédération espagnole de football compte prolonger le contrat de l'entraîneur Luis de la Fuente, avec une augmentation de salaire qui le placerait parmi les cinq sélectionneurs nationaux les mieux payés au monde.

De la Fuente a réussi à mener la sélection espagnole au sacre en Ligue des nations de l'UEFA, au Championnat d'Europe et à la Coupe du monde, depuis sa prise de fonctions en 2022.

La radio « Cadena SER » a rapporté que cette prolongation, qui court jusqu'en 2030, comprendra une augmentation salariale importante, à tel point que, selon des sources officielles ayant parlé à la radio, elle le placera parmi les cinq meilleurs sélectionneurs nationaux au monde. Le contrat sera proportionné au budget de la Fédération, comparé aux budgets des autres fédérations.

Quelques détails financiers mineurs restent encore à finaliser, et l'accord sera annoncé dans les prochains jours.

La radio a ajouté que le salaire de Luis de la Fuente se situera entre 4 et 5 millions d'euros brut par saison, les négociations ayant débuté en août. L'accord porte sur la prolongation du contrat et cette forte augmentation salariale à la suite de son sacre en Coupe du monde. De plus, le sélectionneur de la Roja a demandé à négocier des augmentations de salaire pour le staff technique.

Carlo Ancelotti (Brésil) est en tête de la liste des sélectionneurs nationaux les mieux payés au monde. Complètent la liste Mauricio Pochettino (États-Unis), Thomas Tuchel (Angleterre), Roberto Martínez (Portugal), Fabio Cannavaro (Ouzbékistan) et Zinédine Zidane (France).

Selon les informations, le salaire de De la Fuente n'atteindra pas le niveau de celui d'Ancelotti ou de Tuchel, mais il restera parmi les cinq salaires les plus élevés.

Luis de la Fuente a mérité sa place parmi les mieux payés, et la Fédération espagnole de football traduira l'obtention de la deuxième étoile de l'histoire de l'Espagne par une nette amélioration de son contrat.

En tant qu'entraîneur ayant réussi à relever tous les défis qui se sont présentés à lui, il a prouvé qu'il était l'entraîneur idéal pour diriger cette génération de footballeurs espagnols. C'est pourquoi il conduira la sélection espagnole lors de la Coupe du monde 2030, un tournoi très particulier pour l'Espagne, aussi bien pour défendre son titre qu'en tant que pays hôte.

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