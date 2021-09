Moins de travail au Barça qu'à City ? Le constat alarmant de Sergio Aguero

Sergio Aguero n'a pas encore fait ses débuts en Catalogne, mais cela ne l'empêche pas de vouloir travailler dur... Visiblement plus que les autres.

Véritable légende vivante du club de Manchester City, Sergio Aguero, en fin de contrat en Angleterre, a fait le choix de sortir de sa zone de confort cet été. L'international argentin s'est donc engagé en faveur du FC Barcelone, en Espagne, après dix années couronnées de succès chez les Mancuniens. Un choix fort de sa part.

Seulement, son début d'aventure en Catalogne ne s'est absolument pas passé comme prévu... Et pour cause, à Barcelone, il pensait rejoindre son grand ami et compatriote Lionel Messi. En Espagne, les médias se régalaient d'avance de voir les deux hommes réunis sous les couleurs d'un même club. Oui mais voilà, la crise financière qui frappe le club était trop grande, et le six fois vainqueur du Ballon d'Or s'en est allé du côté du Paris Saint-Germain. Première (énorme) déception pour Sergio Aguero.

Le strict minimum sur le plan des entraînements ?

Si le rêve du joueur de 33 ans de retrouver son grand ami Leo Messi à Barcelone a été réduit à néant, force est de constater que l'attaquant n'est pas au bout de ses peines. Blessé, Sergio Aguero n'a pas encore fait ses débuts en Catalogne, mais cela ne l'empêche pas de vouloir travailler dur... Visiblement plus que les autres.

En effet, l'ancien de Manchester City a été très surpris en constatant la charge de travail imposée aux joueurs, bien moins conséquente que ce qui est pratiqué en Angleterre. "À Manchester City, nous arrivions une heure et demie avant l'entraînement et ici une demi-heure avant l'entraînement", a-t-il précisé lors d'un live sur Twitch.

Une réalité bien différente de celle qu'il découvre au FC Barcelone. "Je me suis dit, je vais être au moins une heure avant pour, je ne sais pas, voir si je dois être en salle de sport ou faire des choses, que sais-je, mais il n'y avait personne, tout était éteint", a ensuite raconté le Kun, choqué par ce manque de professionnalisme.