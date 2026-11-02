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Mohamed Saeed
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« Moins de pression à Barcelone ! » : Anthony Gordon livre son avis sans détour sur la vie au Camp Nou après la lutte d’Everton pour le maintien

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Anthony Gordon a rapidement trouvé ses marques à Barcelone après son transfert très médiatisé en provenance de la Premier League. Mais l’ailier a fait une déclaration surprenante sur le poids des attentes en Espagne. Malgré l’exigence constante de titres au Spotify Camp Nou, l’international anglais assure avoir ressenti une pression bien plus forte à l’époque où son équipe figurait dans la seconde moitié du classement.

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La vie sous les projecteurs au Camp Nou

L’attaquant de 25 ans a immédiatement séduit en Catalogne, avec trois buts et cinq passes décisives lors de ses 13 premières apparitions sous le maillot du Barça. Son impact est tel que les supporters locaux l’ont déjà adopté, allant jusqu’à déployer une banderole qualifiant l’ancien joueur de Newcastle de « Catalan ». Revenant sur son adaptation à la Liga, Gordon estime qu’il est encore loin d’avoir montré tout son potentiel et s’attend à progresser à mesure qu’il assimilera les principes tactiques de Hansi Flick.

« J’ai bien commencé, mais comme je l’ai dit à plusieurs reprises, je peux faire beaucoup plus, a déclaré Gordon. Il me faudra du temps pour vraiment progresser et me sentir à l’aise. Quand ce sera le cas, vous verrez le meilleur de moi-même, ce que vous n’avez pas encore vu. Tout le monde m’a très bien accueilli. Tout le monde a été très gentil. Il y a une très bonne ambiance ici, très conviviale et très vivante parce que tout le monde est très jeune. C’est donc formidable d’en faire partie », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse avant le match de Ligue des champions entre Barcelone et Aston Villa.

Comparer le poids des attentes

Le parcours de Gordon vers les sommets du football européen est atypique : il a d’abord vécu une âpre lutte pour le maintien à Goodison Park, avant de contribuer à une qualification européenne à St James’ Park. Si beaucoup pensent que jouer pour l’un des plus grands clubs du monde s’accompagne d’une pression sans égale, l’ailier affirme que la peur de la relégation est bien plus éprouvante. Selon lui, l’environnement barcelonais lui donne au contraire la liberté de poursuivre ses plus grandes ambitions, sans l’angoisse étouffante de l’échec propre à une lutte pour le maintien.

« J’ai vraiment apprécié les trois [clubs], parce que chacun apporte des choses différentes qui vous aident à grandir en tant que personne, a expliqué l’ailier. Je pense que se battre sur tous les fronts pour tous les trophées est certainement ce qu’il y a de plus agréable. Les gens pensent que cela représente davantage de pression, mais il y en a en réalité moins que lorsqu’on lutte contre la relégation ou qu’on essaie de remonter au classement pour se qualifier en Ligue des champions. Je veux gagner tous les trophées. Je veux être le meilleur. Ce club me permet de le faire. »

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S’adapter au style du Barça

Intégrer un milieu et une attaque où évoluent notamment Rodri, Pedri et Lamine Yamal exige une grande intelligence tactique. Gordon a reconnu qu’il apprenait encore à connaître les déplacements et les préférences de ses nouveaux coéquipiers, précisant qu’il adaptait ses appels en fonction du joueur qui avait le ballon.

Avant de retrouver un adversaire de Premier League en Ligue des champions, l’ailier a également identifié les aspects de son jeu qu’il doit faire évoluer pour devenir une véritable menace au plus haut niveau. « Je pense que je peux en faire davantage, que je peux peut-être être un peu plus égoïste parfois. Je pense qu’il m’arrive peut-être de trop faire la passe. Je devrais certainement marquer plus de buts, mais comme je l’ai dit, la réalité, c’est que les buts font gagner les matches et que je suis ici pour remporter des trophées », a déclaré Gordon. Il se concentre désormais sur un match crucial contre Aston Villa, une équipe qu’il connaît bien depuis son passage en Angleterre.

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »