Le club portugais de Benfica a officialisé la nomination de l’entraîneur Marco Silva à la tête de son staff technique. Il remplace José Mourinho, parti au Real Madrid, et s’est engagé jusqu’en juin 2028, moins de 24 heures après l’annonce du départ de « l’entraîneur exceptionnel ».

Dans un communiqué officiel, le club a confirmé que l’ancien entraîneur de Fulham, dont le contrat avec le club anglais n’avait pas été prolongé, a paraphé son nouveau bail lors d’une cérémonie officielle en présence du président Rui Costa. Ce dernier a accueilli le technicien en affirmant : « Bienvenue. Votre succès sera celui de tous les supporters de Benfica. Nous ouvrons aujourd’hui un nouveau chapitre de l’histoire du club et nous espérons que le musée s’enrichira de nouveaux trophées la saison prochaine. »

Âgé de 47 ans, Silva a confirmé qu’il était le premier choix du président depuis le début : « Lors de notre première conversation, il m’a immédiatement demandé si je voulais entraîner Benfica et si j’étais prêt à revenir au Portugal. Quand on vous fait confiance à ce point, cela prouve que vous êtes la priorité. C’est ce qui compte le plus pour moi. »

Interrogé sur son passé au Sporting Portugal, le rival historique du Benfica qu’il a dirigé en 2014-2015, il a balayé la question d’un geste : « Le passé m’importe peu, je ne perds même pas mon temps à y penser. L’invitation était claire, tout comme ma réponse. »

Bien que d’autres noms aient circulé pour succéder à Mourinho, Rui Costa a rapidement tranché en faveur de Silva, lequel a connu un succès remarquable avec Fulham au cours des cinq saisons passées à la tête de l’équipe de Craven Cottage.

Il a mené Fulham à la promotion en Premier League en 2022 puis a conservé le club dans l’élite, ce qui en a fait l’un des entraîneurs les plus courtisés d’Angleterre. Lors de sa dernière conférence de presse chez les Cottagers, il a annoncé qu’il était temps pour lui de partir.

Le technicien portugais revient désormais dans son pays natal pour relever un défi de taille : Benfica, invaincu en championnat, a tout de même dû se contenter des barrages de la Ligue Europa après la victoire de Torres (deuxième division) face au Sporting Lisbonne en finale de la Coupe du Portugal.

Désireux de redonner ses lettres de noblesse à un Benfica privé de titre de champion depuis trois saisons, il a déclaré : « C’est une grande responsabilité d’occuper ce poste. Tout le monde dans ce club doit penser à remporter des titres, à sa place et à sa grandeur. L’objectif est clair : nous voulons une identité dominante et une équipe capable de canaliser l’énorme force de ses supporters vers son jeu. »